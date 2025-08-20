قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يكتب التاريخ.. أفضل لاعب في إنجلترا للمرة الثالثة و5 جوائز فردية بموسم واحد
طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية
تأثيرات خفية | السهر بوابة نحو السكتة الدماغية .. لهذا السبب
هل تتحمّل الدولة نفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء لمن يعجزون عن السداد؟.. القانون يُجيب
إيلون ماسك يتراجع عن تأسيس حزب ثالث في أمريكا .. لهذا السبب
شيكابالا محبوب الليبيين.. أحمد ياسر: الزمالك يمتلك شعبية جارفة في ليبيا عن الأهلي
نجوم الرياضة ينعون والد محمد الشناوي بكلمات مؤثرة ودعوات تملأ صفحات التواصل الاجتماعي
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض
احتجاجات في المقر الرئيسي لشركة مايكروسوفت تطالب بإنهاء العلاقات مع إسرائيل
قبل تهريبها في ثلاجة.. شرطة دبي تحبط سرقة ماسة وردية نادرة بـ 25 مليون دولار
«ريبيرو» يُجهّز مفاجأة لمصطفى العش في الأهلي قبل مواجهة المحلة
رياضة

نجوم الرياضة ينعون والد محمد الشناوي بكلمات مؤثرة ودعوات تملأ صفحات التواصل الاجتماعي

محمد الشناوي ووالده
محمد الشناوي ووالده
سارة عبد الله

حالة من الحزن يعيشها محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، بعد وفاة والده في حادث سير عن عمر 70 عاماً.

وحرص نجوم الرياضة وكرة القدم على تقديم خالص التعازي لحارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي في وفاة والده.

وسام أبو علي ينعى والد محمد الشناوي بهذه الكلمات

نعى وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي السابق، والد حارس المرمى الدولي محمد الشناوي، بعد وفاته إثر حادث سير.

وكتب وسام أبو علي عبر ستوري حسابه عبى انستجرام: “البقاء لله في وفاة والد الكابتن محمد الشناوي”.

برسالة مؤثرة .. شيكابالا ينعي والد محمد الشناوي

نعى محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، والد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، بعد وفاته إثر حادث سير.

وكتب شيكابالا عبر حسابه على فيسبوك: “خالص العزاء للكابتن محمد الشناوي في وفاة والده ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته”.

«كهربا» يُعزّي محمد الشناوي في وفاة والده

نعى محمود كهربا، لاعب الاتحاد الليبي، والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي بعد وفاته إثر حادث سير.

وكتب كهربا عبر انستجرام: “رحمة الله تعالي والد كابتن مصر والأهلي محمد الشناوي”.

محمد عبدالمنعم ينعى والد حارس مرمى الأهلي

نعى محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي، والد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بعد وفاته إثر حادث سير.

وكتب عبدالمنعم عبر حسابه على انستجرام: “ببالغ الحزن والأسى أنعي بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره والد محمد الشناوي”.

«الونش» ينعى والد محمد الشناوي بكلمات مؤثرة

نعى محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، والد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي.

وكتب “الونش” على انستجرام: “البقاء والدوام لله وحده خالص التعازي لأخويا وحبيبي كابتن محمد الشناوي في وفاة والده ربنا يرحمه”.  

مهيب عبد الهادي ينعى والد الشناوي برسالة مؤثرة

نعى الإعلامي مهيب عبد الهادي ، والد الكابتن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر وقائد النادي الأهلي، والذي وافته المنية اليوم إثر حادث سير مروع.


وكتب مهيب  عبر حسابه الرسمي على منصة فيس بوك :" خالص العزاء للكابتن محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر والنادي الاهلي في وفاة والده اثر حادث اليم .. تغمد الله الفقيد برحمته واسكنه فسيح جناته يارب العالمين والهم اسرته الصبر والسلوان وانا الله وانا اليه راجعون".

الغندور ينعي والد محمد الشناوي ويطلب الدعاء له بالمغفرة

نعى الإعلامي خالد الغندور والد حارس مرمي الاهلي محمد الشناوي بعد ان لقي مصرعه في حادث سير مروع ، بطريق الواحات بعد انقلاب السيارة الملاكي التي كان يستقلها.

وكتب الغندور: إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة والد نجم مصر  و النادي الأهلي محمد الشناوي  في حادث عربية علي طريق الواحات  اتمني من الجميع الدعاء له بالرحمة و المغفرة.

محمد الشناوي الأهلي وفاة والد محمد الشناوي نجوم الرياضة

