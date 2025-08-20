البقاء لله .. وسام أبو علي ينعى والد محمد الشناوي بهذه الكلمات

نعى وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي السابق، والد حارس المرمى الدولي محمد الشناوي، بعد وفاته إثر حادث سير.

وكتب وسام أبو علي عبر ستوري حسابه عبى انستجرام: “البقاء لله في وفاة والد الكابتن محمد الشناوي”.

وسام أبو علي

حالة من الحزن يعيشها محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، بعد وفاة والده في حادث سير عن عمر 70 عاماً.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحادث.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي قد غاب عن المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومباراة فاركو التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.