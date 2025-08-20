وليد سليمان ينعى والد محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والقلعة الحمراء

نعى وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي السابق، والد حارس مرمى المنتخب الوطني والقلعة الحمراء محمد الشناوي، بعد وفاته إثر حادث سير.

وكتب وليد سليمان عبر حسابه على انستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. ننعي ببالغ الحزن والأسى والد أخي العزيز محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر ..

نرجو من الجميع خالص الدعاء للأسرة بالصبر والسلوان "

محمد الشناوي

حالة من الحزن يعيشها محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، بعد وفاة والده في حادث سير عن عمر 70 عاماً.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحادث.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي قد غاب عن المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومباراة فاركو التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.