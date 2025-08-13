عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت



أكد عصام الحضري، نجم الكرة المصرية السابق، أن أداء الأهلي أمام مودرن سبورت كان جيدًا من الناحية البدنية والمعنوية، مشيرًا إلى أن الفريق كان الأكثر جاهزية بفضل الصفقات الجديدة، إلا أن النتيجة جاءت على عكس توقعات الجماهير.

وأوضح الحضري، في تصريحات عبر شاشة «أون سبورت»، أن قرار مشاركة مصطفى شوبير أساسيًا بدلاً من محمد الشناوي في اللقاء كان قرارًا خاطئًا، مضيفًا: "في رأيي، الشناوي يجب أن يظل الحارس الأول للأهلي، ولا يمكن استبعاده لصالح شوبير".

وتابع: "أرى أن شوبير حارس واعد وله مستقبل كبير، لكن في الوقت الحالي الشناوي هو الأنسب، والدليل على ذلك وجود الحارسين ضمن قائمة منتخب مصر".