وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
إكسترا نيوز: مئات الشاحنات تقف في طوابير طويلة تنتظر الدخول إلى غزة
الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة
انتحال صفة طبيب وأدوية مهربة وبدون ترخيص.. غلق مستشفى المحروسة بالجيزة ودايت بالمنوفية
في ذكراه.. قصة تحول سمير الإسكندراني من اليهودية إلى الإسلام
جنوب إفريقيا تدين أمريكا بسبب تقرير حقوق إنسان
105 أعضاء ينتظرون مقعدهم في مجلس الشيوخ بعد الجولة الأولى.. 100 بالتعيين و5 بالإعادة
48 ساعة غليان.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة ودرجات الحرارة
تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد
رياضة

عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت

منار نور


أكد عصام الحضري، نجم الكرة المصرية السابق، أن أداء الأهلي أمام مودرن سبورت كان جيدًا من الناحية البدنية والمعنوية، مشيرًا إلى أن الفريق كان الأكثر جاهزية بفضل الصفقات الجديدة، إلا أن النتيجة جاءت على عكس توقعات الجماهير.

وأوضح الحضري، في تصريحات عبر شاشة «أون سبورت»، أن قرار مشاركة مصطفى شوبير أساسيًا بدلاً من محمد الشناوي في اللقاء كان قرارًا خاطئًا، مضيفًا: "في رأيي، الشناوي يجب أن يظل الحارس الأول للأهلي، ولا يمكن استبعاده لصالح شوبير".

وتابع: "أرى أن شوبير حارس واعد وله مستقبل كبير، لكن في الوقت الحالي الشناوي هو الأنسب، والدليل على ذلك وجود الحارسين ضمن قائمة منتخب مصر".

الاهلي الشناوي مصطفي شوبير

عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت

سيف زاهر عن زيارة إمام عاشور لابنة أقدم عامل بنادي الزمالك: معدن أصيل

إمام عاشور يزور ابنة عم رأفت أقدم عامل في نادي الزمالك بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تبهر متابعيها

جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ اكتشف السر وراء توريقه

على البحر .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

سريعة ولذيذة.. طريقة عمل بان كيك التفاح في المقلاة | اعرفي المقادير

فيديو

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

