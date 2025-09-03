نجم الأهلي السابق يرشح هذا المدرب لخلافة فيريرا

أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق أن طارق مصطفى المدير الفني السابق لنادي البنك الأهلي هو الأنسب لقيادة الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال رمضان السيد في تصريحات صحفية لبرنامج "الديفيندر" مع كابتن أحمد بكري، المُذاع على قناة الشمس: "البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك غير مقنع فنيا حتى الآن وهو ما ظهر خلال إدارته الفنية لمباراة وادي دجلة والتي خسر فيها الفريق الأبيض 1/2 واستمرار مسلسل نزيف النقاط".

وأضاف السيد: طارق مصطفى مدرب كبير ولديه الكثير لتقديمه مع الزمالك في ظل مجموعة اللاعبين الحاليين، وخاصة الصفقات الجديدة والتي حتى الآن خطف البرازيلي خوان بيزيرا الأضواء كونه الصفقة الأفضل للزمالك هذا الموسم.