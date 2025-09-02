مانشستر سيتي يعلن رحيل نجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي

شهد اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي لموسم 2025 /2026 نشاطًا مكثفًا في سوق الانتقالات، حيث أعلن مانشستر سيتي عن رحيل أحد أبرز لاعبيه التاريخيين، الألماني إلكاي جوندوجان، صوب جالطة سراي التركي.

وكان النادي الإنجليزي دعم صفوفه بالتعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما قادمًا من باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى عام 2030، قبل أن يودع جوندوجان الذي ارتدى قميص السماوي منذ صيف 2016.

صاحب الـ34 عامًا ترك بصمة قوية خلال مشواره مع مانشستر سيتي، إذ نجح في التتويج بـ14 لقبًا، بينها الثلاثية التاريخية المتمثلة في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، كما حمل شارة القيادة في موسمه الأخير مع الفريق.

وبعد تجربة قصيرة في برشلونة عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، عاد جوندوجان إلى السيتي لموسم واحد، قبل أن يقرر خوض مغامرة جديدة في تركيا.

ووقع النجم الألماني على عقد يمتد حتى صيف 2030 مع جالطة سراي، في صفقة انتقال حر، بانتظار الحصول على الموافقة الدولية لإتمام التسجيل رسميًا.