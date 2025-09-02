رابطة الأندية تعلن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الجولة الخامسة بالدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن قائمة الأهداف الأربعة المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.
قائمة الأهداف المرشحة
عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا) – هدف رائع بتسديدة قوية في شباك المقاولون العرب.
وليد الكرتي (بيراميدز) – رأسية متقنة سجل بها الهدف الثاني لفريقه أمام الأهلي.
أحمد فاروق (وادي دجلة) – إنهاء مميز منح فريقه التفوق على الزمالك.
عبد الرحيم دغموم (المصري) – تسديدة صاروخية في شباك كهرباء الإسماعيلية.
خلفية الجولة الخامسة
الأهلي خسر أمام بيراميدز 2-0.
الزمالك سقط أمام وادي دجلة 2-1.
المصري اكتسح كهرباء الإسماعيلية 4-0.
وفتحت الرابطة باب التصويت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، حيث يمكن للجماهير اختيار الهدف الأجمل من بين الأهداف الأربعة المميزة.