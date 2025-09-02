أزمة قانونية تعرقل عودة لابورت إلى أتلتيك بلباو

تلقى أتلتيك بلباو صدمة قوية في ملف استعادة مدافعه الإسباني إيمريك لابورت من نادي النصر السعودي، بعد أن أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الباسكي باستحالة تسجيل اللاعب للموسم الجديد 2025-2026.

السبب: تأخر في إرسال البطاقة الدولية

وبحسب ما كشفته إذاعة كوبي الإسبانية، فإن فشل الاتحاد السعودي لكرة القدم في إرسال البطاقة الدولية للاعب (ITC) في الموعد المحدد حال دون استكمال إجراءات القيد.



الاتحاد الدولي أوضح أن الأوراق وصلت متأخرة بعد إغلاق نظام الانتقالات الإلكتروني (TMS) الخاص بالفيفا، ما جعل الصفقة باطلة من الناحية الإجرائية.

وكان لابورت، البالغ من العمر 30 عامًا، اتفق مع إدارة بلباو على عقد لمدة ثلاث سنوات للعودة إلى ناديه الأم، بعد مسيرة ناجحة مع مانشستر سيتي ثم تجربة في الدوري السعودي مع النصر.

الصفقة اكتملت في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي يوم 1 سبتمبر، لكن التأخير الإداري أطاح بانتقاله رسميًا.

صحيفتا ماركا وكوبي الإسبانيتان أكدتا عبر حساباتهما في منصة X أن النادي الباسكي يدرس الخيارات القانونية المتاحة، في محاولة لتدارك الموقف أو الحصول على استثناء، رغم أن لوائح الفيفا صارمة في مثل هذه الحالات.