بيان مشترك .. مصر والسودان ترفضان أي تحركات أحادية في حوض النيل و السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
رياضة

إصابة ديمبيلي تثير القلق في معسكر فرنسا قبل تصفيات المونديال

حمزة شعيب

 

أثار غياب عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، عن تدريبات المنتخب الفرنسي يوم الثلاثاء في مركز كليرفونتين، مخاوف الجهاز الفني بقيادة ديدييه ديشامب، وذلك قبل أيام من انطلاق تصفيات كأس العالم 2026.

غياب مفاجئ لعثمان ديمبلي قبل مباراتي أوكرانيا وأيسلندا

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يعيش أفضل فتراته الكروية بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان حصد فيه الثلاثية، عانى من مشكلة في أوتار الركبة منعته من المشاركة في مران المنتخب.


ويستعد منتخب الديوك لمواجهة أوكرانيا يوم 5 سبتمبر في بولندا، تليها مواجهة أيسلندا يوم 9 سبتمبر في باريس.

 

غياب ديمبيلي جاء بعد أيام قليلة من تألقه مع باريس سان جيرمان، حيث سجل هدفين في الفوز الكبير (6-3) أمام تولوز بالدوري الفرنسي، قبل أن يخرج وهو ممسك بعضلة الفخذ، ما زاد الشكوك حول حالته البدنية.

 

في الوقت ذاته، واصل الثنائي إبراهيما كوناتي (ليفربول) وأدريان رابيو (يوفنتوس) التدريبات بشكل كامل، وهو ما عزز من خيارات ديشامب في المباريات المقبلة.


وكان مدرب فرنسا قد أعلن مؤخرًا دعمه العلني لديمبيلي في سباق الكرة الذهبية 2025، مؤكدًا:"عثمان يستحق الجائزة لما قدمه فرديًا وجماعيًا، فقد كان حاسمًا في تتويج فريقه بالألقاب".

عثمان ديمبلي منتخب فرنسا تصفيات كأس العالم

