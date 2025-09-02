علاء عبد العال: لم أهاجم ريبيرو.. وتحدثت بصفتي ابنا للأهلي

حرص علاء عبد العال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على توضيح ملابسات تصريحاته الأخيرة بشأن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، والتي أثارت جدلًا عقب مباراة الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة الكبرى ضمن الجولة الرابعة من الدوري انتهت بالتعادل السلبي، لتخرج تصريحات عبد العال بعدها مثيرة للجدل بعدما قال إن الأهلي "يستحق مدربًا أكبر من ريبيرو".

عبد العال أوضح، خلال مداخلة في برنامج "هاف تايم" عبر راديو أون سبورت إف إم، أن كلامه جرى اجتزاؤه من سياقه، مشيرًا إلى أنه تحدث بصفته لاعبًا سابقًا للأهلي وليس كمدرب منافس، قائلاً: "أنا كمدرب شعرت بالراحة بعد خروج بن رمضان وأشرف بن شرقي، لأنهما كانا قادرين على صناعة الفارق، وقلت إن الأهلي يستحق مدربًا بشخصية أقوى للسيطرة على هذه المجموعة من النجوم".

وأكد عبد العال أن تصريحاته لم تكن هجومًا على ريبيرو، بل جاءت من حرصه على مصلحة الأهلي: "لم تكن نيتي انتقاده، بل التأكيد أن نادٍ بحجم الأهلي يحتاج لمدرب بشخصية أكبر. وبعد مباراة بيراميدز تكررت نفس الجملة من الجميع".

وعن الأنباء التي تربط حسام البدري بالعودة لتدريب الأهلي، قال: "هذا ليس توقيت حسام البدري، لأنه قد يصطدم مع بعض اللاعبين، بينما الفريق الآن بحاجة لمدرب قوي الشخصية ولكن بعيد عن الصدام المباشر".

وكان الأهلي قد أعلن رسميًا رحيل خوسيه ريبيرو عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من الدوري، لتبدأ إدارة النادي رحلة البحث عن بديل يقود الفريق في المرحلة المقبلة.