بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
وزير الكهرباء: التدريب عملية مستمرة والقطاع يمتلك كوادر قادرة على تنفيذ خطة التطوير
كيفية معرفة المقر الانتخابي للادلاء بالصوت لمجلس النواب
نواب الشيوخ يوافقون على إرسال برقية تهنئة للرئيس السيسي على جهوده
التنمية المحلية: تلقينا 126 شكوى في المحافظات بعد رفع أسعار الوقود
"فوزي" لـ"نواب الشيوخ": لا تسمحوا لأي تحدي أن يعرقل خدمتنا للناس
رياضة

بطلة رفع الاثقال: كسر رقم باريس وتحقيق ذهبيتين ببطولة العالم إنجاز كبير

ياسمين تيسير

أبدت نادية فكرى لاعبة منتخب رفع الاثقال البارالمبى عن سعادتها بعد تحقيق ذهبيتى الرواد ببطولة العالم البارالمبية التى تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتختتم منافساتها اليوم.

وقالت نادية فكرى إن ما زاد فرحتها  هو نجاحها فى كسر رقمها فى دور الألعاب البارالمبية بباريس بفارق 2 كجم، وتحقيق المركز الخامس بالبطولة رغم المنافسة الشرسة حتى اللحظات الأخيرة.

وحرصت نادية فكرى على توجيه الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة  بقيادة الدكتور أشرف صبحى على الدعم المتواصل لها ، كما أهدت الميدالية الذهبية إلى أسرتها لدعمها طوال الوقت

وتختتم اليوم منافسات الفرق رجال وسيدات بالإضافة إلى المختلط، على أن يعقب المنافسات حفل الختام.

وحققت مصر فى البطولة حتى الان 5 ميداليات على مستوى الكبار، حيث توج محمد المنياوي وريحاب رضوان بميدالية ذهبية لكلا منهما، هانى عبدالهادى فصية، بينما حقق البرونزيتين  فاطمة محروس ومحمد صبحى

وتشارك مصر في البطولة بـ 54 لاعبًا ولاعبة، من بينهم 21 لاعبًا ولاعبة في فئة الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على مستوى الكبار، في واحدة من أقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لرفع الأثقال البارالمبي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي.

أقيمت البطولة بمشاركة.72  دولة من مختلف دول العالم على رأسها البرازيل ، كولومبيا، المكسيك، الصين، أذربيجان، ليبيا، العراق، تركمانستان، صربيا، كازاخستان، بريطانيا، الأردن، الفلبين، أوزبكستان، أيرلندا، السلفادور، أستراليا، إيطاليا، مالطا، الهند، تشيلي، مولدوفا، هولندا، بيلاروسيا، تايلاند، ماليزيا، كوت ديفوار، إندونيسيا، اليابان، كوريا، إلى جانب أرمينيا، بيرو، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، بولندا، الجزائر وروسيا.

