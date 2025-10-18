بطلة رفع الاثقال: كسر رقم باريس وتحقيق ذهبيتين ببطولة العالم إنجاز كبير

أبدت نادية فكرى لاعبة منتخب رفع الاثقال البارالمبى عن سعادتها بعد تحقيق ذهبيتى الرواد ببطولة العالم البارالمبية التى تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتختتم منافساتها اليوم.

وقالت نادية فكرى إن ما زاد فرحتها هو نجاحها فى كسر رقمها فى دور الألعاب البارالمبية بباريس بفارق 2 كجم، وتحقيق المركز الخامس بالبطولة رغم المنافسة الشرسة حتى اللحظات الأخيرة.

وحرصت نادية فكرى على توجيه الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى على الدعم المتواصل لها ، كما أهدت الميدالية الذهبية إلى أسرتها لدعمها طوال الوقت

وتختتم اليوم منافسات الفرق رجال وسيدات بالإضافة إلى المختلط، على أن يعقب المنافسات حفل الختام.

وحققت مصر فى البطولة حتى الان 5 ميداليات على مستوى الكبار، حيث توج محمد المنياوي وريحاب رضوان بميدالية ذهبية لكلا منهما، هانى عبدالهادى فصية، بينما حقق البرونزيتين فاطمة محروس ومحمد صبحى

وتشارك مصر في البطولة بـ 54 لاعبًا ولاعبة، من بينهم 21 لاعبًا ولاعبة في فئة الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على مستوى الكبار، في واحدة من أقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لرفع الأثقال البارالمبي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي.

أقيمت البطولة بمشاركة.72 دولة من مختلف دول العالم على رأسها البرازيل ، كولومبيا، المكسيك، الصين، أذربيجان، ليبيا، العراق، تركمانستان، صربيا، كازاخستان، بريطانيا، الأردن، الفلبين، أوزبكستان، أيرلندا، السلفادور، أستراليا، إيطاليا، مالطا، الهند، تشيلي، مولدوفا، هولندا، بيلاروسيا، تايلاند، ماليزيا، كوت ديفوار، إندونيسيا، اليابان، كوريا، إلى جانب أرمينيا، بيرو، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، بولندا، الجزائر وروسيا.