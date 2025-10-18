ألف جنيه وتيشرت.. خالد الغندور يقدم جائزة لصاحب توقعات المباريات اليوم

عرض الإعلامي خالد الغندور، جائزة لصاحب التوقعات الصحيحة في مباريات اليوم للأندية المصرية ضمن المنافسات الأفريقية.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "توقعاتكم لمباريات اليوم الأهلي ونوار البوروندي، والزمالك وديكيتاها الصومالي والأهم طبعا بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي والجائزة ألف جنيه وتيشرت النادي المفضل لتوقع واحد صحيح".

ويبدأ الأهلي رحلته هذا الموسم في المسابقة القارية بهدف استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الذي فقده الموسم الماضي بعد خسارته في نصف النهائي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتُعد هذه المباراة الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب على رأس الجهاز الفني للأهلي، بعد تعيينه قبل أسبوع خلفًا لخوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق عقب تراجع النتائج.

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أعلن تشكيل الأهلي لخوض مباراة إيجل نوار التي تقام بوروندي في تمام الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع:محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط : مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : محمد شريف.

