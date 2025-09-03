يستحقها من زمان .. إعلامي يُعلّق على تولي وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على تولي الكابتن وليد صلاح الدين منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب رحيل جهاز خوسيه ريبيرو.

وكتب عبد الجواد عبر فيسبوك: "ألف مبروك لواحد من أنضف وأجمل الشخصيات اللي موجودة في وسط الكرة في مصر الكابتن وليد صلاح الدين.. بجد فرحان له من قلبي.. يستحقها من زمان.. واحد من أهم رموز الكرة في مصر والنادي الأهلي.. ألف مليون مبروك يا أمير الموهوبين".

بيان الأهلي

وقال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي إن الأيام الثلاثة الماضية شهدت العديد من ‏الاجتماعات والمشاورات للجنة التخطيط، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، بشأن ‏تشكيل الجهاز الفني الذي سوف يتولى المسئولية خلال المرحلة الانتقالية للفريق.

وفي ‏ضوء التصورات التي تقدم بها المدير الرياضي وناقشتها اللجنة تقرر تعيين ‏الكابتن وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، والكابتن عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني، ‏ولا تزال المشاورات قائمة بشأن اختيار باقي عناصر الجهاز الفني الذين سوف يتم الإعلان ‏عنهم لاحقًا.‏