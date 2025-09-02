أول تعليق من وليد صلاح الدين بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي

أعلن النادي الأهلي عن تشكيل جهاز فني مؤقت بقيادة عماد النحاس، وتعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة.

وفي تصريحات تلفزيونية، عبّر وليد صلاح الدين عن سعادته وفخره بالعودة للقلعة الحمراء، واصفًا المهمة بـ"المسؤولية الكبيرة".

وأكد وليد صلاح الدين أن العودة للأهلي كانت حلمًا قديمًا بالنسبة له، وأنها تأتي في إطار رد الجميل للنادي الذي صنع تاريخه.

وقال: "دعوات الأهلاوية، مسؤولية كبيرة تحتاج لعمل كبير".

وأضاف: "تاريخي كله في النادي الأهلي وكل الخير الذي أنا فيه من النادي الأهلي، ومن المهم رد الجميل".

وكشف صلاح الدين أنه كان قد اتفق مع مسؤولي نادي زد عن أنه لن يرحل إلا إذا جاءه عرض من الأهلي أو منتخب مصر، معربًا عن شكره لنادي زد الذي قضى فيه ما يقرب من 4 سنوات.

وأشار إلى أنه سيعود من دبي للقاء رئيس النادي محمود الخطيب، وأنه سيبذل قصارى جهده لتقديم خبراته التي اكتسبها، خاصةً خلال تجربته مع نادي زد، والتي وصفها بالناجحة بفضل العمل الصحيح والهدوء في التعامل مع المعوقات.

واختتم صلاح الدين حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرة النادي على تخطي هذه المرحلة، قائلاً: "أنا لست قلقًا وواثق 100% لأن النادي الأهلي يمتلك كل شيء، جمهور الأهلي واثق إنك وأنت مع الأهلي لا تقلق".

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس، والإدارة في اختيار مدير فني قوي للفريق.