ناقد رياضي: الأهلي يعاني دفاعيًا.. والزمالك فقد مكاسبه بعد السقوط أمام دجلة

أكد الناقد الرياضي عصام سالم أن فريق الأهلي في حاجة إلى مدير كرة صاحب شخصية قوية، من أجل إعادة الانضباط إلى غرفة الملابس، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من خلل واضح في المنظومة الدفاعية، وهو ما ظهر جليًا في المباريات الأخيرة.

وأضاف سالم، خلال ظهوره في برنامج الماتش مع الإعلامي ماركو مراد على قناة صدى البلد، أن رحيل المدافع رامي ربيعة يُعد خسارة كبيرة لخط دفاع الأهلي، نظرًا لخبراته ودوره المؤثر في قيادة الخط الخلفي خلال المواسم الماضية.

وعن مسابقة الدوري، أشاد عصام سالم بالمستويات المميزة التي يقدمها كل من وادي دجلة ومودرن سبورت، مؤكدًا أنهما يقدمان كرة قدم حديثة ويستحقان الإشادة على أدائهم القوي حتى الآن.

وفيما يخص الزمالك، أشار الناقد الرياضي إلى أن الخسارة الأخيرة أمام وادي دجلة أهدرت كل المكاسب التي حققها الفريق منذ بداية الدوري، مؤكدًا أن المدرب البرتغالي فيريرا سيحسم مصيره مع القلعة البيضاء بناءً على نتائج مواجهات الفريق خلال شهر سبتمبر.