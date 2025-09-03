إصابة 7 أشخاص بالتسمم الغذائي في المنيا

أصيب 7 أشخاص بحالة تسمم غذائي بحى أبوهلال جنوب مدينة المنيا، مما استدعى نقلهم إلى المستشفى، وسط تحريات أمنية لمعرفة سبب الحادث.

تلقّت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد باستقبال المستشفى العام 7 حالات تسمم، حيث ظهرت عليهم أعراض تشمل مغصاً شديداً في البطن وقيئاً متكرراً.



وجبة طعام

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: أحمد . ر31 سنة

وجودي. ا، 4 سنوات وأبرار. م 25 سنة ومصطفي . م ، 38 سنة وعلى . ح، 33 سنة وحمدي. ح، 59 سنة، ونور . ع بحالة مغص وإسهال، القيء، وارتفاع درجة الحرارة. إثر تناولهم وجبة طعام من إحدى المطاعم بحى أبوهلال بوسط المدينة.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي الرعاية اللازمة، بينما جرى تحفظ الحالات تحت إشراف النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.