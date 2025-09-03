زى المحلات.. طريقة عمل حلى الطوفى

يعد حلى الطوفى من الأطباق الشهية التى يمكن اسعاد الأطفال والشباب بها حيث أنها من الأطباق العصرية المقدمة في الكافيهات والمحلات بأسعار كبيرة.

نعرض لكم طريقة عمل حلى الطوفى بالشيكولاتة من خلال خطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير حلى الطوفى

١٠٠ جرام زبدة مذوبة

٣ كوب بسكوت قمح

حليب حسب الحاجة

لطبقة الكريمة:

١/٢ ٢ كوب كريمة

كوب حليب مكثف محلى مغلية ساعتين و نصف

٨٠ جرام شوكولاتة

كوب سوداني غير مملح

لطبقة الجناش :

٣٠٠ جرام شوكولاتة

١٢٥ ملل كريمة

طريقة عمل حلى الطوفي بالشوكولاتة

في بولة متوسطة اخلطي البسكوت مع الزبدة وقليل من اللبن وقلبي جيدا.

ضعي الخليط قاعدة في بايركس وادخليه الثلاجة لتتماسك وضعي كل مقادير الكريمة في العجان.

وادخلى البايركس في الثلاجة مرة أخرى حتى تمام التماسك ثم ضعي مقادير الشوكولاتة على النار وقلبيها حتى تذوب وتتجانس.

ضعي على وجه حلى الطوفي وادخليه الثلاجة حتى يتماسك وقدميه باردا وبالهنا والشفا.