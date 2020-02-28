أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 28 - 2 - 2020..فيديو

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 28- 2- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.





ويستعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دى إم سي" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.





أسعار الخضراوات اليوم في مصر: