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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 28 - 2 - 2020..فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:01 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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محمود محسن
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 28- 2- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دى إم سي" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الكوسة
بلغ سعر كيلوجرام الكوسة 4  جنيهًا.

السبانخ
يتراوح سعر كيلوجرام السبانخ بين6 جنيهات.


الطماطم
بلغ كيلوجرام الطماطم 5 جنيه.

الخيار
بلغ سعر كيلوجرام الخيار 8 جنيه.

الفلفل
وصل سعر كيلوجرام الفلفل إلى 4 جنيهات.

الجزر
بلغ سعر  الجزر 5 جنيهات.

الملوخية
وصل سعر الملوخية إلى 5 جنيهات.

البصل
يتراوح سعر البصل 7جنيه للكيلوجرام.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر
الفراولة
وصل سعر الفراولة إلى 8 جنيها.

الموز
بلغ سعر الموز  من 8 إلى 10 جنيهات 

الجوافة
بلغ سعر الجوافة 10 جنيهات.

البرتقال
تراوح سعر البرتقال بين 7 إلى 8 جنيهات 
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