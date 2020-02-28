وزير الأوقاف: انتشار الأوبئة لا علاقة له بالدين

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد الرحمن بالشرقية، إن هناك آيات كونية تحدث مثل الزلازل والبراكين والأوبئة، مشيرا إلى أن حدوث هذه الظواهر ليس مرتبط بالدين، وليست أمر انتقامي من الله كما يروج البعض.





وأضاف الوزير: حاشا أن ينتقم الله من خلقه، حدوث مثل هذه الظواهر هي تنبيه وإنذار للرجوع إلى الله وليس انتقاما، مؤكدا أن الأمر ليس مرتبطا بالكفر أو الإيمان وإنما هي عظات كونية، مشددا على ضرورة العودة إلى الله، حيث أن رفع البلاء يتطلب اللجوء إلى الله.







