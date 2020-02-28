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ديني

وزير الأوقاف: انتشار الأوبئة لا علاقة له بالدين

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:29 م
وزير الأوقاف: انتشار
وزير الأوقاف: انتشار الأوبئة لا علاقة لها بالدين
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محمود ضاحي
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد الرحمن بالشرقية، إن هناك آيات كونية تحدث مثل الزلازل والبراكين والأوبئة، مشيرا إلى أن حدوث هذه الظواهر ليس مرتبط بالدين، وليست أمر انتقامي من الله كما يروج البعض.

وأضاف الوزير: حاشا أن ينتقم الله من خلقه، حدوث مثل هذه الظواهر هي تنبيه وإنذار للرجوع إلى الله وليس انتقاما، مؤكدا أن الأمر ليس مرتبطا بالكفر أو الإيمان وإنما هي عظات كونية، مشددا على ضرورة العودة إلى الله، حيث أن رفع البلاء يتطلب اللجوء إلى الله.


وأوضح وزير الأوقاف أنه لابد من إتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تعلنها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مشددا على ضرورة ألا نستقي المعلومات من مصادر غير موثوقة، حتى لا نحدث بلبلة.
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