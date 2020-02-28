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فن

شاهد.. ريم البارودي تروج لـ برنامجها الجديد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شاركت ريم البارودي جمهورها بمقطع فيديو جديد لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ريم في الفيديو أثنا كواليس جلسة التصوير الخاصه ببرنامجها الجديد وعلقت قائلة:"توكلت علي الله ولاحول ولا قوه الا بالله ، قريبا جدااا علي قناه النهار".

وتفاعل عدد كبير من محبيها على الفيديو بتعليقات متمنيين لها النجاح والتقدم في مشوارها الفني وبرنامجها الجديد.

وأعلنت الفنانة ريم البارودي تعاقدها لتقديم  برنامج جديد على قناة النهار والذي من المقرر ان يتم عرضة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن ريم البارودى حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة ميرفت أمين، وصلاح عبد الله.
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