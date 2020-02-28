12 لفافة بانجو.. ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري بجمصة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة جمصه اليوم الجمعة من ضبط عاطل وبحوزته 12 لفافة بانجو، و سلاح ناري وسلاح نارى بقصد الإتجار بدائره قسم شرطه جمصه.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات سرية للرائد محمود شعير رئيس وحده مباحث جمصه بوجود شخص يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة بدائره قسم شرطه جمصه .





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و بتشكيل فريق بحث وعمل أكمنه متحركة وثابته جرى ضبط المتهم ويدعى (محمد.م.ا) ٣٠ عاما ومقيم طنيخ مركز نبروه وله محل إقامه اخر بجمصه وبحوزته 12 لفافه من نبات البانجو وسلاح نارى عباره عن فرد خرطوش وطلقه وسلاح أبيض ومبلغ مالى وهاتف محمول .





وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد الإتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وبالعرض على النيابه أمرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيق.