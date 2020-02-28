تعليق ناري من هيثم فاروق في فوز الزمالك على الترجي

علق هيثم فاروق، نجم نادي الزمالك السابق، على فوز فريقه على نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور ربع النهائي.

ونشر هيثم تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، كتب فيها: "فيلم الموسم، فبراير الأبيض ،إخراج باتريس كارتيرون".





ونشر هيثم تغريدة أخرى كتب فيها: "مبروووووك لنادينا الحبيب .شوط ثاني مميز. وشوط أول للنسيان. لابد من التركيز الشديد في مباراة رادس وتجنب أخطاء الشوط الأول. بالتوفيق إن شاء الله. بالمناسبة ارفع القبعة لاسود الاطلس بن شرقي أوناجم".



