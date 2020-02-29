حبس قاتل نجل عمه وإلقاء جثته بالسيدة زينب

قررت نيابة حوادث القاهرة الكلية، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجل عمه وإلقاء جثته بجوار معهد الاورام بالسيدة زينب.





وأمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا بجوار معهد الأورام، دائرة قسم شرطة السيدة زينب، وإعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثة، لبيان سبب الوفاة.





كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.





وكشفت التحقيقات، مع المتهم بقتل نجل عمه بسبب خلافات بينهما، والقاء جثته بجوار معهد الأورام بمحافظة القاهرة، التفاصيل الكاملة للواقعة، وقال انه استدرج الضحية لإحدي الشوارع بمحافظة الجيزة، وأثناء محاولته الاعتداء عليه، توفي من الخضة، قبل ضربه.





وتابع انه عقب وفاته تخلص من الجثة لعدم افتضاح أمره، وحمله داخل سيارة والقي به بجوار معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.





تلقي النقيب مهند خليل، معاون مباحث السيدة زينب، بلاغا من الأهالي مفاده العثور على جثة شاب ملقاة بجوار معهد الأورام، وبالانتقال والفحص تبين ان الجثة لشاب يبلغ من العمر 17 سنة، ومرتدي ملابسه بالكامل، ومصاب بكدمات، ويظهر عليه آثار اعتداء بالضرب، ولم يعثر بحوزته على أي مستندات تدل على هوايته.





وبعمل التحريات وفحص بلاغات التغيب المقيدة حديثا امكن تحديد هويته وتبين أنه يدعى "م.أ"، ومقيم بدائرة القسم، وتم التوصل مع أهليته، وبمناقشتهم تبين وجود خلافات أسرية مع نجل عم الضحية.





وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب مهند خليل، من القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه التحريات والضبط اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة بينه وبين الضحية.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.