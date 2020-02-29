AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس قاتل نجل عمه وإلقاء جثته بالسيدة زينب

السبت 29/فبراير/2020 - 07:00 ص
جثة
جثة
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة حوادث القاهرة الكلية، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجل عمه وإلقاء جثته بجوار معهد الاورام بالسيدة زينب.

وأمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا بجوار معهد الأورام، دائرة قسم شرطة السيدة زينب، وإعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثة، لبيان سبب الوفاة.

كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت التحقيقات، مع المتهم بقتل نجل عمه بسبب خلافات بينهما، والقاء جثته بجوار معهد الأورام بمحافظة القاهرة، التفاصيل الكاملة للواقعة، وقال انه استدرج الضحية لإحدي الشوارع بمحافظة الجيزة، وأثناء محاولته الاعتداء عليه، توفي من الخضة، قبل ضربه.

وتابع انه عقب وفاته تخلص من الجثة لعدم افتضاح أمره، وحمله داخل سيارة والقي به بجوار معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

تلقي النقيب مهند خليل، معاون مباحث السيدة زينب، بلاغا من الأهالي مفاده العثور على جثة شاب ملقاة بجوار معهد الأورام، وبالانتقال والفحص تبين ان الجثة لشاب يبلغ من العمر 17 سنة، ومرتدي ملابسه بالكامل، ومصاب بكدمات، ويظهر عليه آثار اعتداء بالضرب، ولم يعثر بحوزته على أي مستندات تدل على هوايته.

وبعمل التحريات وفحص بلاغات التغيب المقيدة حديثا امكن تحديد هويته وتبين أنه يدعى "م.أ"، ومقيم بدائرة القسم، وتم التوصل مع أهليته، وبمناقشتهم تبين وجود خلافات أسرية مع نجل عم الضحية. 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب مهند خليل، من القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه التحريات والضبط اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة بينه وبين الضحية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جثة عريانة وطفل سِفاح | تفاصيل جريمة المقاول والعشيقة فى الغردقة

2019 عام جرائم القتل والإعدام بالشرقية.. عم يتخلص من ابنة أخيه وآخر يقتل حماته وزوج يطعن طليقته

جرائم 2019 .. عشيق وخائنة قاسم مشترك فى جرائم قتل الازواج.. وانفجار سيارة ملغومة أمام معهد الأورام الابرز

صور فتاة ورقم هاتف يدفعان أجنبيا للتخلص من حياة شقيقه بالمرج

حبس المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته فى مصرف بالبحيرة

حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل ربة منزل بالسيدة زينب

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: التدخل الخارجي في ليبيا مرفوض

10 معلومات صادمة لا تعرفها عن مواليد 29 فبراير.. عيد ميلاد سوبرمان

أحمد السقا عن رغبة ابنته دخول الفن: ليس سبة

أخبار الفن.. محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى.. تامر حسنى فى فرح بنت مدحت شلبى

حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري المصري

في نفس الليلة.. مجدى عبد الغنى يبكي فى عزاء مبارك ويحضر فرح ابنة مدحت شلبى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيللي تخطف الأنظار خلال تكريمها في مهرجان الكاثوليكي.. صور

شاهد.. أم تقود أطفالها إلى المدرسة ثم تكتشف نسيانهم

10 معلومات صادمة لا تعرفها عن مواليد 29 فبراير.. عيد ميلاد سوبرمان