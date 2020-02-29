فى حضور 8000 مشاهد.. وزيرا الثقافة والسياحة والآثار ومحافظ قنا يطلقون فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

عبد الدايم : الابداع مفتاح الحياة وسر التطور والمهرجان شعلة جديدة للتنوير فى جنوب مصر

عنانى : نواة لسلسلة من الأنشطة تقام بالتعاون مع الثقافة بمختلف الاماكن الاثرية

الداودى : مهرجان دندرة يعزز عشق الوطن وينشر العبقرية الفنية فى جنوب مصر





من أمام أحد رموز أعرق الحضارات الانسانية ومع غروب شمس الجمعة 28 فبراير أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ميلاد أحدث التظاهرات على خارطة الثقافة المصرية حيث انطلقت فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول بمحافظة قنا وذلك بحضور الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وما يزيد على 8000 الاف مشاهد من أبناء وأهالي محافظة قنا.

وخلال الإفتتاح قالت عبد الدايم أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 2020 عاما للثقافة والوعي جاء تجسيدا للايمان بدور القوى الناعمة فى بناء الانسان واعادة تشكيل الوجدان وتطوير المجتمع، وتابعت انه برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أتى مهرجان دندرة للموسيقى والغناء كأول مهرجان فى محافظة قنا معبرا عن توجهات الدولة للاهتمام بالجنوب وتحقيق العدالة الثقافية من خلال نقل الفنون الجادة والهادفة إلى الصعيد لمواجهة كافة أشكال التعصب والتطرف، وأوضحت أنه مع ميلاد مهرجان دندرة اكتسبت الثقافة المصرية سلاحا جديدا انضم إلى قوتها الضاربة فى معركتها ضد الإبتذال ليتأكد أن الثقافة والفنون أحد العناصر الهامة لاستكمال عملية التنمية.





وأشارت أنه منذ آلاف السنين شيد المصريون القدماء حضارة خالدة أبهرت شعوب الأرض بعظمتها وتنوعها، وضمت مفرداتها الوان إبداعية ملهمة تكونت من العلوم والعمارة والفنون والثقافة لتعبر عن طبيعة الهوية المصرية المتميزة وتعطى السبق لأبنائها على مر الازمان وتثبت أن الإبداع مفتاح الحياة وسر التطور والتقدم، مؤكدة أن الثقافة تواصل إطلاق رسالتها الداعية إلى إعلاء القيم النبيلة والتمسك بالمبادئ السامية من خلال ايقاد شعلة جديدة للتنوير فى جنوب مصر، ووجهت الشكر للدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار واللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى على الدعم والمساندة التى تم تقديمها لإقامة المهرجان، كما وجهت التحية لكل من شارك وساهم فى تنظيم واقامة الفعاليات.

وعبر عنانى عن سعادته بتواجد حشد ضخم من أهالى محافظة قنا وفى موقع اثرى يعد من أجمل المعابد فى الصعيد حتى يتعرفوا على آثار وطنهم ويطلعون على الفنون الراقية التى تقدمها الثقافة المصرية، وأضاف أن المهرجان نواة لسلسة من الأنشطة الثقافية والفنية تقام بالتعاون مع وزارة الثقافة بمختلف الأماكن الأثرية بإعتبار الإبداع جزء من الحضارة المصرية القديمة.





وأوضح الداودى أن مهرجان اليوم يعزز عشق الوطن على ارض مصر وينشر عبقريته الفنية ليؤكد للعالم أن الأمة التي شيدت حضارة قديمة خالدة قادرة على بناء مستقبل جديد، وعبر عن سعادته بإقامة أول مهرجان موسيقى غنائي بقنا في احضان معبد دندرة التاريخي.





من جانبه قال الدكتور مجدى صابر إن الأوبرا المصرية تظل منارة الإبداع ومركزًا للإشعاع الحضارى الذى يغمر بنوره مختلف أنحاء مصر ، واليوم ونحن نطلق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء ومن أمام أحد صروح الحضارة المصرية العريقة التى أضاءت التاريخ الإنسانى وفى ليلة استثنائية تتوج جهود وزارة الثقافة فى نشر الوعى والفنون الرفيعة والهادفة بقلب صعيد مصر نفخر جميعًا بانطلاق فعاليات المهرجان ، وتوجه بالشكر لوزيرى الثقافة والسياحة والآثار ومحافظ قنا وكل من ساهم فى رسم البسمة على وجه أبناء وأهل الصعيد .





وكان الإحتفال بإطلاق المهرجان قد شمل افتتاح معرضا للكتاب اختار الراحل عبدالرحمن الأبنودى شخصية له بنادى فتيات قنا الى جانب معرضا للفنون التشكيلية والمنتجات اليدوية من ابداعات ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادى وفتيات وسيدات قنا ، وبساحة معبد دندرة قدمت فرقتى الاقصر وقنا للفنون الشعبية مجموعة من التابلوهات الفلكلورية تلاهما الحفل الفنى حيث قدم فريق بلاك تيما مختارات من أعماله الخاصة التى تخاطب وجدان الشباب والأجيال الجديدة ، وبعده تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الموسيقار عمرو سليم وفرقته بباقة من أعماله الجماهيرية التى قدمها على مدار مشواره الفنى.