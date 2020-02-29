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رياضة

ليفربول في ضيافة واتفورد بـ الدوري الإنجليزي

السبت 29/فبراير/2020 - 09:23 ص
واتفورد ضد ليفربول
واتفورد ضد ليفربول
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إسراء أشرف
يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره واتفورد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة واتفورد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب "فيكارج رود"، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2" بتعليق خليل البلوشي.

ترتيب ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي

يعتلي الريدز قمة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.

ويسعى ليفربول في المباراة لتحقيق الفوز رقم 27 له هذا الموسم، والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن في البريميرليج.

ويعتبر ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن أسوار "أنفيلد" منذ 30 عامًا، إكلينيكيًا، بعدما اتسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي حامل اللقب إلى 22 نقطة.

في المقابل، يأمل واتفورد الذي يواجه خطر الهبوط، في تحقيق مفاجأة الفوز على ليفربول، من أجل الحفاظ على حظوظه بالبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي اليوم أيضًا، برايتون مع كريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد مع بيرنلي، ووست هام يونايتد مع ساوثهامبتون، وبورنموث مع تشيلسي، ضمن منافسات الجولة ذاتها. 
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