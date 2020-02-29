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الصحة العالمية: تطوير أكثر من 20 لقاحا ضد كورونا حول العالم ..شاهد

السبت 29/فبراير/2020 - 02:07 م
الصحة العالمية ترفع
الصحة العالمية ترفع مستوى خطر انتشار كورونا
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، تقريرًا بالفيديو يكشف عن قيام منظمة الصحة العالمية برفع مستوى خطر انتشار كورونا.


وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "تيدروس أدهانوم غيبريسوس"، للصحفيين في جنيف أمس، الجمعة، إن مخاطر انتشار وآثار فيروس كورونا مرتفعة للغاية الآن عالميًا.


وأكدت المنظمة، أن دولًا عدة ليست مستعدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي من شأنها احتواء الفيروس سريع الانتشار، في الوقت الذي أبلغت الصين عن 329 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أقل عدد هناك منذ أكثر من شهر.

 

وأشار "غيبريسوس"، إلى أنه يتم حاليا تطوير أكثر من 20 لقاحا ضد الفيروس حول العالم، فيما يتم اختبار أدوية أخرى، من المتوقع أن تصدر النتائج الأولية لها في غضون أسابيع قليلة.


وأعرب عن أمله في أن يصل فريق من المنظمة التي يرأسها إلى إيران التي تشهد تفشيا كبيرا للفيروس يوم الأحد كأقصى تقدير.
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