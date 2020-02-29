AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كيف استعدت محافظة المنوفية لمواجهة فيروس كورونا؟.. صور

السبت 29/فبراير/2020 - 04:22 م
لمواجهة كورونا بالمنوفية
لمواجهة كورونا بالمنوفية
Advertisements
محمد امين
عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية،اليوم، اجتماعا تنسيقيا لإستعراض إستعدادت مديرية الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بحضور محمد موسي نائب المحافظ، والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الشئون الصحية والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب، ومديري مستشفيات حميات شبين الكوم والمعلمين والهلال الاحمر ومدير المستشفي التعليمي ومدير عام التأمين الصحي ووكيل المديرية ومديري إدارات العلاج الحر والطوارئ والطب الوقائي والطب العلاجي والترصد وعدد من مديري المستشفيات الخاصة بالمحافظة.

وفي مستهل العرض أكد الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة أنه حتي الآن لا يوجد تسجيل لأي حالات مشتبه بها أو مؤكدة بنطاق المحافظة مصابة بفيروس كورونا ،  مشيرا إلي أنه تم رفع درجة الاستعداد ويتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة .

 كما إستعرض وكيل وزارة الصحة أهم الاجراءات التي إتخدتها المديرية لمواجهة فيروس كورونا حيث تم إنشاء غرفة طوارئ ولجنة أزمات علي مدار 24 ساعة وتم تخصيــص رقم(  2176089 ) للتواصل بشأن الابلاغ عن اي حالات مشتبه بها ، كما تم عمل فريق التدخل السريع لمتابعة وترصد الحالات والتعامل معها ، ونشر تعريف الحالة وطرق الوقاية علي جميع المستشفيات والوحدات، وتم تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين علي كيفية التعامل مع الحالات المشتبهة ، وتكليف فريق من كل إدارة صحية لمتابعة القادمين من الخارج بزيارات منزلية .

كما تم تخصيص مستشفيات الصدر والحميات علي مستوي المحافظة لاستقبال حالات الاشتباه وعزلها والتعامل معها طبقًا للبرتوكول العلاجي والوقائي ، بالإضافة الي  توفير جميع الأدوية والأجهزة وكافة المستلزمات اللازمة لمنع إنتشار العدوي ولمواجهة أمراض الجهاز التنفسي ، كما تم عمل 5630 ندوة تثقيفية توعوية لرفع الوعي المجتمعي بين المواطنين ، و كذا 318 ندوة لتلاميذ المدارس،  مؤكدا أنه تم متابعة كافة المواطنين القادمين من الخارج ومناظرة المخالطين لهم في محل إقامتهم بزيارات منزلية لترصد المرض، مضيفا بأن المديرية علي أتم إستعداد لمواجهة أي حالات مشتبه في أعراض الفيروس حيث يوجد 21 مستشفي بالمحافظة و256 وحدة صحة أسرة و10 مراكز صحية و 90 وحدة إسعاف و10 وحدات اسعاف مجهزة icu  و 58 عدد نقاط إسعاف بالاضافة لوجود 58 مستشفي خاصة بالمحافظة ، كما بلغ عدد الأسرة بالمستشفيات 6544 سرير.

ومن جانبه شدد نائب محافظ المنوفية علي ضرورة توحيد كافة الجهود في النطاق الطبي ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أي حالات اشتباه ، مشددًا علي عرض بيان يومي بالموقف النهائي وأية مستجدات قد تطرأ.
كيف استعدت محافظة المنوفية لمواجهة فيروس كورونا؟.. صور
كيف استعدت محافظة المنوفية لمواجهة فيروس كورونا؟.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: سيارات إسعاف ذاتية التعقيم لنقل الحالات المشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية.. صور

الصحة: لا إصابات بفيروس كورونا.. أجهزة ومستلزمات وقائية لمنع دخول الفيروس للبلاد.. وسيارات إسعاف ذاتية التعقيم لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروسات المعدية

الصحة توفر 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم لنقل حالات فيروس كورونا..تخصص 3 أطقم طبية على كل سيارة للتعامل مع المشتبه بإصابتهم..غرف عزل داخل مستشفيات الحميات.. توفير أجهزة ومستلزمات إضافية للطوارئ

صحة القليوبية: 5 أقسام للعزل وغرف احتياطية بالمستشفيات لمواجهة كورونا

لقطات من داخل واحدة من سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم والمخصصة لمواجهة فيروس كورونا ومكافحة العدوى

لمواجهة فيروس كورونا.. محافظ المنوفية يعقد اجتماعا تنسيقيا لاستعراض استعدادات الصحة

ترشيحاتنا

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

شاهد.. رئيس الوزراء الماليزي يسجد شكرا بعد تعيينه بالمنصب

تفاصيل ساعات الحسم بـ الأهلي قبل موقعة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

تعليقا على إصابة فرنسيين بكورونا في مصر.. مدبولي: لا نخفي شيئا

رضا عبدالعال: أنا أفضل من موسيماني مدرب صن داونز

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات سوبارو subaru في مصر بعد تخفيض 30 ألف جنيه.. صور

بملابس جريئة.. ناهد السباعى تستعرض أناقتها فى أسوان

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور