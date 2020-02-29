كيف استعدت محافظة المنوفية لمواجهة فيروس كورونا؟.. صور

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا لإستعراض إستعدادت مديرية الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بحضور محمد موسي نائب المحافظ، والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الشئون الصحية والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب، ومديري مستشفيات حميات شبين الكوم والمعلمين والهلال الاحمر ومدير المستشفي التعليمي ومدير عام التأمين الصحي ووكيل المديرية ومديري إدارات العلاج الحر والطوارئ والطب الوقائي والطب العلاجي والترصد وعدد من مديري المستشفيات الخاصة بالمحافظة.





وفي مستهل العرض أكد الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة أنه حتي الآن لا يوجد تسجيل لأي حالات مشتبه بها أو مؤكدة بنطاق المحافظة مصابة بفيروس كورونا ، مشيرا إلي أنه تم رفع درجة الاستعداد ويتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة .





كما إستعرض وكيل وزارة الصحة أهم الاجراءات التي إتخدتها المديرية لمواجهة فيروس كورونا حيث تم إنشاء غرفة طوارئ ولجنة أزمات علي مدار 24 ساعة وتم تخصيــص رقم( 2176089 ) للتواصل بشأن الابلاغ عن اي حالات مشتبه بها ، كما تم عمل فريق التدخل السريع لمتابعة وترصد الحالات والتعامل معها ، ونشر تعريف الحالة وطرق الوقاية علي جميع المستشفيات والوحدات، و تم تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين علي كيفية التعامل مع الحالات المشتبهة ، وتكليف فريق من كل إدارة صحية لمتابعة القادمين من الخارج بزيارات منزلية .





كما تم تخصيص مستشفيات الصدر والحميات علي مستوي المحافظة لاستقبال حالات الاشتباه وعزلها والتعامل معها طبقًا للبرتوكول العلاجي والوقائي ، بالإضافة الي توفير جميع الأدوية والأجهزة وكافة المستلزمات اللازمة لمنع إنتشار العدوي ولمواجهة أمراض الجهاز التنفسي ، كما تم عمل 5630 ندوة تثقيفية توعوية لرفع الوعي المجتمعي بين المواطنين ، و كذا 318 ندوة لتلاميذ المدارس، مؤكدا أنه تم متابعة كافة المواطنين القادمين من الخارج ومناظرة المخالطين لهم في محل إقامتهم بزيارات منزلية لترصد المرض، مضيفا بأن المديرية علي أتم إستعداد لمواجهة أي حالات مشتبه في أعراض الفيروس حيث يوجد 21 مستشفي بالمحافظة و256 وحدة صحة أسرة و10 مراكز صحية و 90 وحدة إسعاف و10 وحدات اسعاف مجهزة icu و 58 عدد نقاط إسعاف بالاضافة لوجود 58 مستشفي خاصة بالمحافظة ، كما بلغ عدد الأسرة بالمستشفيات 6544 سرير.





ومن جانبه شدد نائب محافظ المنوفية علي ضرورة توحيد كافة الجهود في النطاق الطبي ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أي حالات اشتباه ، مشددًا علي عرض بيان يومي بالموقف النهائي وأية مستجدات قد تطرأ.