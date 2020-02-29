تعرف على بدلاء الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









محمد الشناوي

أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر ابراهيم - علي معلول

عمرو السولية - اليو ديانج

حسين الشحات - محمد مجدي "قفشة" - جونيور اجايي

مروان محسن وجاء التشكيل كالآتي:





ويجلس على دكة البدلاء كل من علي لطفي ووليد سليمان، وأليو بادجي، ورامي ربيعة وأيمن أشرف وأحمد الشيخ ومحمد هاني



