هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها.. صور

احتفلت هاجر أحمد، أمس السبت، بعيد ميلادها، بحضور عدد من نجوم الفن، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على "انستجرام" من الحفل.





وعلقت هاجر أحمد على الصور: "شكرا على الحب والدعم اللي بيوصلي منكوا كل يوم سنة جديدة من عمري اقوى وأحلي وأسعد باْذن الله بحبكم حب ميتوصفش من قلبي شكرا وربنا يحميكوا ويحفظكوا من كل سوء أحبائي ❤️"









ويعرض حاليا لـ هاجر أحمد مسلسل "الأخ الكبير" مع محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق، تجسد هاجر في المسلسل دور بنت من عائلة ثرية ويعمل لديها بطل العمل محمد رجب سائقا، وتحدث العديد من التطورات خلال الأحداث.





وشاركت هاجر أحمد في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013، حيث كان أول أعمالها، ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014.



