فحص مشدد لركاب طائرة قادمة من شنجهاي بحثا عن كورونا.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل فحص مشدد لركاب طائرة قادمة من شنجهاي بحثا عن كورونا.





أظهر شريط فيديو تم تصويره في مدينة باريس إجراءات أمنية مشددة في فحص أعراض فيروس كورون ا على ركاب طائرة قادمة من شنجهاي. ويظهر الفيديو لحظة تطهير مقصورة الطائرة.





وبعد وصول الركاب إلى مبنى المطا ر، تم تزويدهم بكمامات طبية جديدة، بدلا من تلك التي تم استخدامها على متن الطائرة. كما تم قياس درجة حرارة كل مسافر أثناء وجودهم على متن الطائرة وعند وصولهم إلى المطار.





وأعلنت الصين اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة أعداد الوفيات وإصابات فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19". وبلغ عدد وفيات كورونا بواقع 35 حالة وفاة جديد، وتسجيل 537 إصابة جديدة.





وقالت السلطات الصينية، إن مجموع وفيات كورونا بلغ 2870 شخصا، فيما اقترب عدد المصابين من 80 ألف شخص.