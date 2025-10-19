هند عاكف تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل إصابتها بكدمات وسحجات

ظهرت الفنانة هند عاكف، خلال فعاليات الحفل الختامي لمهرجان مهرجان نقابة المهن التمثيلية، وهي مصابة في قدمها وذراعها.

وقالت هند عاكف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، إن إصابتها جاءت نتيجة تعثرها وسقوطها أرضا، فأصيبت بكدمات في قدمها اليسرى، وسحجات في ذراعها.

تكريم هند عاكف

في ليلة ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، تُوجت الفنانة هند عاكف بجائزة الإبداع عن دورها المتميز في مسرحية «عجب العجاااااب»، التي حملت توقيع المخرج مصطفى عبد السلام، والنص المسرحي للكاتب علوي الحسيني.

وأعربت هند عاكف عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن الجائزة تمثل تتويجًا لجهود فريق العمل بأكمله، وتشكل دفعة معنوية كبيرة لمواصلة العطاء في مجال الفن والمسرح، الذي تعتبره رسالتها الأولى.

وشهدت المسرحية حضورًا جماهيريًا لافتًا، ونالت إشادات واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء، لما تميزت به من رؤية فنية مبتكرة وأداء تمثيلي لامع.

ونشرت الفنانة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تدوينة قالت فيها: “لا قوة إلا بالله، الحمد لله حصلت على جائزة الإبداع في ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري عن دوري في مسرحية عجب العجااااب. إخراج مصطفى عبد السلام، تأليف علوي الحسيني. #بنت_مصر_وافتخر”.

يُذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يُعد من أبرز الفعاليات المسرحية في مصر، ويهدف إلى دعم المواهب المسرحية والاحتفاء بالمبدعين في مجالات الإخراج والتمثيل والتأليف.