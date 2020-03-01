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ثقافة

فنون الأوبرا داخل قصر ثقافة قنا.. نسمة في الجنوب.. وشباب قنا يردد التراث الشعبي

الأحد 01/مارس/2020 - 10:47 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف الداودى محافظ قنا الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول والتى أقيمت بقصر ثقافة قنا بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وخلال الحفل عبرت وزير  الثقافة عن سعادتها بالنجاح الجماهيري الكبير الذي شهده المهرجان خلال ثلاثة ليال تفاعلت خلالها حشود الجمهور من مختلف الشرائح العمرية مع ضيوفه من النجوم مما يؤكد قدرة الفنون الراقية على جذب الانتباه.

وأضافت أن الفعاليات تنقل ملامح من الثراء والتنوع الابداعى المصرى فى الساحة الثقافية لأبناء وأهالي الصعيد ، مؤكدة استحداث مجموعة من المهرجانات تقام بمختلف المحافظات لنشر التنوير وإعادة تشكيل الوعى والوجدان . 

وكانت الليلة الثالثة من مهرجان دندرة قد أحياها كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وقدمت مجموعة شهيرة من الألحان الشرقية والأعمال الغربية التى أعيد صياغتها لتناسب آلتها الخاصة بعدها تغنت دينا الوديدى بمزيج فنى مبتكر يجمع المؤلفات التراثية بالموسيقى الحديثة ورددها معها الحضور خاصة الشباب.

فنون الأوبرا داخل قصر ثقافة قنا.. نسمة في الجنوب.. وشباب قنا يردد التراث الشعبي
فنون الأوبرا داخل قصر ثقافة قنا.. نسمة في الجنوب.. وشباب قنا يردد التراث الشعبي
فنون الأوبرا داخل قصر ثقافة قنا.. نسمة في الجنوب.. وشباب قنا يردد التراث الشعبي
فنون الأوبرا داخل قصر ثقافة قنا.. نسمة في الجنوب.. وشباب قنا يردد التراث الشعبي
فنون الأوبرا داخل قصر ثقافة قنا.. نسمة في الجنوب.. وشباب قنا يردد التراث الشعبي
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