لعدم ارتداء كمامة.. القبض على شخص داخل مترو بالصين.. فيديو

ألقت الشرطة الصينية، القبض على شخص داخل عربة مترو الأنفاق بسبب عدم ارتدائه الكمامة على الوجه، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ويظهر في شريط الفيديو المنتشر فيام رجل أمن صيني بالقبض على الرجل، الذي تواجد داخل المترو بسبب ارتداء الكمامة.





وتنفذ السلطات الصينية عقوبات مشددة في المدن كافة ضد أي شخص لم يلتزم بإجراءات الوقاية الصحية للحد من الإصابة بفيروس كورونا القاتل.





وأعلننت السلطات الصينية، يوم الإثنين، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد، في أول أيام شهر مارس إلى 2912، وذلك عقب تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بالفيروس.





كما قالت السلطات الصينية إن حالات الإصابة ارتفعت إلى أكثر من 80 ألف حالة عقب تسجيل 202 حالة جديدة.