تعليم أسوان تعلن أسماء المعلمين المساعدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم.. صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى أسوان عن أسماء المعلمين المساعدين تخصصات (الرياضيات - العلوم ـ الدراسات الاجتماعية - اللغة الانجليزية)، ضمن الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم.

ويتم بدء برنامج التدريب التربوى والبدنى والذهنى لجميع التخصصات، بعد غد الثلاثاء 14أكتوبر الجارى ولمدة ثلاثة أيام (يومان تدريب تربوى ويوم للتدريب البدنى والذهنى) حتى الخميس 16أكتوبر، فى تمام الثامنة والنصف صباحًا، وذلك من خلال القاعات التالية:

-معلمو إدارة أسوان بقاعات مركز التدريب الرئيسى.

-معلمو إدارة دراو بقاعتى مركز التنمية المهنية بمدرسة دراو الثانوية بنين.

-معلمو إدارة نصر النوبة بقاعات التدريب بمدرسة محمد صلاح الدين الباقر الثانوية.

-معلمو إدارة ادفو تخصصات ( الدراسات -العلوم -اللغة الإنجليزية) بقاعتى مدرسة شمال المدينة الابتدائية ومدرسة الشهداء الإعدادية.

وتخصص الرياضيات بقاعات مدارس (الشيخ سالم هلالى - بنات النيل الابتدائية - ادفو الصناعية - السيدة خديجة الثانوية بنات ).

المعلمين المساعدين

-معلمو إدارة كوم امبو تخصص الرياضيات بقاعة مدرسة محمد خالد الثانوية،وتخصص اللغة الإنجليزية بقاعات مدارس(عمر بن عبد العزيز-أحمد محمد موسى الثانوية- ابراهيم بشير الثانوية بنات)، وتخصص العلوم والرياضيات والإنجليزية بمدرسة السيد السعيد بسلوا قبلى.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بأسوان أن للاستفسار ومعرفة المزيد من المعلومات يمكن للمعلمين التواصل مع أقسام التدريب بالإدارات التابعين لها.