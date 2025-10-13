قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء بريطانيا: ننتهز فرصة وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق سلام دائم للمنطقة
أفضل دعاء قبل النوم.. 15 آية قرآنية داوم عليها النبي كل ليلة
حريق هائل يلتهم دير تاريخي في إيطاليا
ترامب: العالم يعيش لحظة تاريخية.. والشرق الأوسط يشهد تحولا غير مسبوق
تأثير النعاس على الوضوء والصلاة.. الإفتاء توضح
الرقابة المالية: 38 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 6 أشهر
الكشف عن تويوتا Highlander .. سيارة عائلية بمفهوم رياضي هجين
هذه آلية التسليم.. إسرائيل تعتزم الإفراح عن الأسرى فجر اليوم الإثنين
ترامب: الحرب انتهت في غزة.. وبدء مهمة إعادة إعمار القطاع بسرعة
فرحة بمخيمات غزة.. شعب فلسطين يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لـ كأس العالم
منظم anyma أمام الأهرامات: الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الأجانب
تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم أسوان تعلن أسماء المعلمين المساعدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم.. صور

أنشطة تعليمية
أنشطة تعليمية
محمد عبد الفتاح

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى أسوان عن أسماء المعلمين المساعدين تخصصات (الرياضيات - العلوم ـ الدراسات الاجتماعية - اللغة الانجليزية)، ضمن الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم.

ويتم بدء برنامج التدريب التربوى والبدنى والذهنى لجميع التخصصات، بعد غد الثلاثاء 14أكتوبر الجارى ولمدة ثلاثة أيام (يومان تدريب تربوى ويوم للتدريب البدنى والذهنى) حتى الخميس 16أكتوبر، فى تمام الثامنة والنصف صباحًا، وذلك من خلال القاعات التالية:

-معلمو إدارة أسوان  بقاعات مركز التدريب الرئيسى. 

-معلمو إدارة دراو بقاعتى مركز التنمية المهنية بمدرسة دراو الثانوية بنين.

-معلمو إدارة نصر النوبة بقاعات التدريب بمدرسة محمد صلاح الدين الباقر الثانوية.

-معلمو إدارة ادفو تخصصات ( الدراسات -العلوم -اللغة الإنجليزية) بقاعتى مدرسة شمال المدينة الابتدائية ومدرسة الشهداء الإعدادية.

وتخصص الرياضيات بقاعات مدارس (الشيخ سالم هلالى - بنات النيل الابتدائية - ادفو الصناعية - السيدة خديجة الثانوية بنات ).

المعلمين المساعدين

-معلمو إدارة كوم امبو تخصص الرياضيات بقاعة مدرسة محمد خالد الثانوية،وتخصص اللغة الإنجليزية بقاعات مدارس(عمر بن عبد العزيز-أحمد محمد موسى الثانوية- ابراهيم بشير الثانوية بنات)، وتخصص العلوم والرياضيات والإنجليزية بمدرسة السيد السعيد بسلوا قبلى.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بأسوان أن للاستفسار ومعرفة المزيد من المعلومات يمكن للمعلمين التواصل مع أقسام التدريب بالإدارات التابعين لها.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

وزير النقل

رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا

موعد سقوط الامطار

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

ترشيحاتنا

الصور الأولى

الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة

أنشطة تعليمية

تعليم أسوان تعلن أسماء المعلمين المساعدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم.. صور

اسعاف - ارشيفية

أسماء المصابين بحادث انقلاب سيارة بالصحراوى الغربى أسوان القاهرة

بالصور

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

احمد فهمي
احمد فهمي
احمد فهمي

فيديو

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد