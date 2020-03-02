كريم قاسم فى حوار لـ«صدى البلد»: كنت «هرجع» بسبب مشهد الضفادع بـ مملكة إبليس.. و«أوقات فراغ 2» تعطل شهورا بسبب الرقابة

أنا من جمهور محمد أمين راضي.. وأغاني سعاد حسني فى «مملكة إبليس» لم تكن متواجدة من البداية

أرتاح نفسيا فى العمل مع غادة عادل.. وهذه تفاصيل مسلسل «لما كنا صغيرين»

شخصية «حماصة» تشبهني.. واتجهت للإنتاج لهذا السبب

حماصة هو اسم الشخصية التى يلعبها الفنان قاسم فى مسلسل "مملكة إبليس" الذي عرض الجزء الأول منه على أحد المنصات الإلكترونية، وحقق نجاحا كبيرا، واستطاع "كريم" أن يلفت انتباه الجمهور حوله خاصة أن شخصيته ذات طباع غريبة، وكان من أهم هذه الطباع، أنه لا يحلو له الكيف، إلا مع أغنيات سعاد حسني، فكيف استعد كريم لتلك الشخصية، وما الصعوبات التى واجهته، وكيف وجد العمل مع المؤلف محمد أمين راضي الذي لا يقبل أن يتدخل أحد فى حواره، وهو ما يتنافى مع "كريم" الذي يحب فى أعماله أن يرتجل ويضيف للحوار.

هذه الأسئلة وغيرها وجهناها لـ«كريم» فى حواره مع "صدى البلد" وأجاب عليها بكل صراحة وإلى نص الحوار:-

في البداية.. ما الأسباب التى حمستك للتواجد فى "مملكة إبليس"؟

حينما جاءني الورق وعرفت أن المؤلف هو محمد أمين راضي تحمست كثيرا للعمل خاصة أنني من الفانز الخاص به، وأتابع كل أعماله، وأحببت دور حماصة؛ لأنه مختلف ولم أجسده من قبل، خصوصا أن الأحداث تدور فى عالم خيالي، وكان هناك جمل وأشياء أكثر في شخصية حماصة ولكنها تغيرت لأسباب رقابية، وأنا سعيد بردود الفعل على العمل، واتخضيت حينما وجدت السوشيال ميديا تتحدث عن المسلسل خاصة أنه معروض على منصة إلكترونية.

ماذا عن أصعب المشاهد التى واجهتك؟

المشهد الذي تحيط بي الضفادع من كل اتجاه، فأنا كنت هرجع، ومتخوف من مسكها، وكان هناك واحدة على كتفى ميتة، اضطررت لحملها، وغسلت يدى بعدها لمدة يومين، وهناك مشهد آخر حينما نتخلى عن ملابسنا أنا ومحمد جمعة، وكان الجو باردا جدا.

من صاحب فكرة أغاني سعاد حسني؟

فى الحقيقة لم تكن أغاني سعاد حسني هى المتواجدة من البداية فى العمل، فكان هناك نوع أغاني آخر ولكن تم تغييرها لأسباب خارجة عن إرادتنا، واخترنا بعدها سعاد حسني لأنها كانت مناسبة للحالة الدرامية، وأنا أحبها كثيرا.

ما رأيك فى عرض المسلسل على منصة إلكترونية؟

المنصات الإلكترونية هى مستقبل الصناعة، وحينما عرفت ان مملكة إبليس سيعرض على منصة فرحت جدا، لأن أنا من جمهور "نتفيلكس"، وغيرها من المنصات، وبعد 5 سنوات من الآن سيكون اعتمادنا الأساسي على تلك المنصات خاصة أنهم أصبحوا ينتجون أعمالا ضخمة ويلتفت لها الجمهور.

التعاون الثاني مع الفنانة غادة عادل.. فكيف ترى هذا؟

أحب غادة عادل، وفى الحقيقة أننا صورنا المسلسل أولا، وبعدها شاركنا سويا فى الجزء الثاني من ولاد رزق، وهناك ألفة بيننا، وراحة نفسية فى التعامل.

من المعروف أن محمد أمين راضي يرفض التغيير فى السيناريو.. فكيف تعاملت مع هذا؟

أنا معروف بحبي لتغيير الحوار، ولكن محمد أمين راضي لايجعلك تحتاج إلى هذا، فهو لم يترك تفصيله فى الشخصية لم يكتبها، وكنا نتناقش فى تفاصيل صغيرة سويا حتى أتمكن من الوصول للشخصية، وأحببت أيضا أن فكرة عرض المسلسل على 15 حلقة، وأتمنى أن يكون هناك مسلسلات 10 حلقات.

وماذا أضاف لك المخرج أحمد خالد موسى؟

هو أضاف لكل من كان فى المسلسل، وهو شخص مريح جدا وهادئ، ومتواضع كثيرا، ويسمع لكل الأراء، وهذا من أهم مقومات المخرج الناجح.

هل تتشابه شخصية حماصة مع كريم قاسم؟

بالفعل، فأى شخصية أجسدها تأخذ من روحي، وحينما يشاهد الناس الأعمال يرون جزءا من روحى على الشاشة.

تتواجد فى رمضان القادم بمسلسل " لما كنا صغيرين" فحدثنا عن تفاصيله؟

نصور العمل منذ أسبوعين، وتحمست كثيرا لفكرته، لأنها جيدة، ومختلفة"، فققصة العمل تتحدث عن خمس اصدقاء في الجامعة الأمريكية تخرجوا وعملوا في مكان واحد سويا، حتي تحدث مفاجاة لاحد منهم وهنا تتغير الاحداث، والفنان محمود حميدة هو دكتور الجامعة وصاحب العمل.

وماذا عن الجزء الثاني من أوقات فراغ ؟

العمل تعطل شهورا بسبب الرقابة، ولكننا انتهينا من الإجراءات وحصلنا على التصريح الخاص بالعمل، كما أن مخرج الفيلم تركه، ونبحث الآن عن مخرج آخر يستكمل الفيلم.

تنتج فيلما قصيرا.. فما سبب توجهك لتلك الخطوة؟

الفكرة متواجدة لدى من البداية، وشاركت فى إنتاج جزء صغير في فيلم "ليل خارجي"، وتحمست لإنتاج فيلم صغير، والإنتاج يعطيك الحرية فى العمل دون أى قيود، إلى جانب أن الميزانية ليست كبيرة وهذا مهم فى البداية، ولدينا خطة فى أن ننتج فيلمين قصيرين وآخر طويل.



