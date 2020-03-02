هنتغدى أيه النهاردة.. أرز باللحم المفروم مع سيجار الجبنة اللذيذ

تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، وتحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات خاصة في السن الصغير لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات و الأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار.

وإليك طريقة عمل أرز باللحم المفروم و القرفة ، مع سيجار الجبنة الشهية ..

أرز باللحم المفروم والقرفة

مدة التحضير : 40 دقيقة

الكمية : يكفي لـ 3 أفراد

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مكونات أرز باللحم المفروم و القرفة

٢ كوب أرز أبيض

٥ كوب مياه ساخنة

١ مكعب مرقة لحم

٢ ملعقة كبيرة سمن

١/٤ كيلو لحمة مفرومة

٣ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

١ بصلة كبيرة مبشورة

١/٢ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح

١/٤ كوب لوز (اختياري)

١/٤ كوب زبيب (اختياري)

طريقة عمل ارز باللحم المفروم و القرفة

شوحي البصل في السمن ثم ضيفي اللحم المفروم مع الملح والفلفل الاسود حتى ينضج، ثم ضيفي القرفة وقلبي الخليط لمدة دقيقتين، ثم ضيفي الارز و الزبيب مع اللحم المفروم والمرقة والماء، واتركيه على نار هادئة حتى ينضج.

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سيجار الجبنة

مدة التحضير : ساعة

الكمية : يكفي لـ 4 أشخاص

مكونات سيجار الجبنة

عبوة عجينة جلاش

خلطة البروست الجاهزة

2 بيض مخفوقة قليلًا

125 جم جبنة فيتا

بقدونس مفروم

نعناع طازج مفروم

2 عود بصل اخضر مقطع

فلفل احمر مجفف " اختياري"

زيت للقلي

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طريقة عمل سيجار الجبنة :

اخلطي الجبن والبقدونس والنعناع والبصل والفلفل الأحمر في وعاء، ثم اقطعي كل رقاقة من الجلاش إلى قطع صغيرة متساوية وضيفي بداخلها حشوة الجبن ولفيها جيدًا، واغمسيها في البيض المخفوق ثم في خلطة البروست واقليها في الزيت.