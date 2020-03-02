كورونا يواصل انتشاره في أمريكا.. ويضرب 9 مقاطعات في ولاية كاليفورنيا

ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن فيروس كورونا الجديد انتشر في 9 مقاطعات بولاية كاليفورنيا.





وقالت إنه مع ارتفاع العدد في أمريكا خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى اثنين في واشنطن، استمر انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في ولاية كاليفورنيا، مع الإبلاغ عن حالات في 9 مقاطعات على الأقل وعدد المرضى المتوقع أن يزداد.





جرى الإبلاغ عن المزيد من الحالات في جميع أنحاء البلاد ، ظل التركيز على ولاية واشنطن وشمال كاليفورنيا، حيث يقول مسؤولو الصحة إن الفيروس انتشر من خلال الاتصال بالمجتمع.





ويواصل المسؤولون البحث عن الأشخاص الذين اتصلوا بالمرضى لعزلهم واختبارهم.





سجلت مقاطعة ألاميدا أول حالة لها يوم الأحد ، ما أدى إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة محلية. ومع ذلك، حث المسؤولون السكان على التزام الهدوء.





ووصل عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى 89 شخصا، وتوفيت حالتان فقط.