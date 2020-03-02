طبيب سعودي: عطسة واحدة كفيلة بنشر كورونا بمحيط متر ونصف ولمدة 14 ساعة

بالتزامن مع الإعلان عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، حذر طبيب سعودى من قدرة كورونا على الانتشار الواسع ولعدد ساعات طويلة إذا عطس أحد المصابين به.

وأكد الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث المتخصص بالمسرطنات أن فيروس كورونا ينتشر في محيط متر ونصف المتر إذا عطس أحد المصابين، ومن الملامسة لشخص مصاب أو لسطح أو غيره ملوث بالفيروس، وإذا لم يوجد شخص قريب فإن مسببات العدوى تسقط على الأرض أو على سطح ما وتبقى لمدة 10-12 ساعة ثم تموت.





وأضاف، أنه في حال تطاير الفيروس مع الرياح فالمسافة ستكون من 10-20 مترًا ويسقط خلالها الفيروس وقد يموت خلال نفس المدة المذكورة سابقًا "من 10-14 ساعة، ونسب ذلك للباحثين الصينيين، حيث نشروا ذلك في بحث أو أكثر خلال الـ14 يومًا الماضية.



