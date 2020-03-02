AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

طبيب سعودي: عطسة واحدة كفيلة بنشر كورونا بمحيط متر ونصف ولمدة 14 ساعة

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:57 م
فيروس كورونا يصيب
فيروس كورونا يصيب العالم
Advertisements
ميـــس رضــا
بالتزامن مع الإعلان عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، حذر طبيب سعودى من قدرة كورونا على الانتشار الواسع ولعدد ساعات طويلة إذا عطس أحد المصابين به.
 
وأكد الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث المتخصص بالمسرطنات أن فيروس كورونا ينتشر في محيط متر ونصف المتر إذا عطس أحد المصابين، ومن الملامسة لشخص مصاب أو لسطح أو غيره ملوث بالفيروس، وإذا لم يوجد شخص قريب فإن مسببات العدوى تسقط على الأرض أو على سطح ما وتبقى لمدة 10-12 ساعة ثم تموت.

وأضاف، أنه في حال تطاير الفيروس مع الرياح فالمسافة ستكون من 10-20 مترًا ويسقط خلالها الفيروس وقد يموت خلال نفس المدة المذكورة سابقًا "من 10-14 ساعة، ونسب ذلك للباحثين الصينيين، حيث نشروا ذلك في بحث أو أكثر خلال الـ14 يومًا الماضية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حول الصين لـ سجن كبير .. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا أعراضه وأسبابه

فيروس كورونا القاتل يهدد كوكب الأرض.. ملايين الصينيين في سجون مفتوحة خشية الموت.. اتهامات للخفافيش والثعابين بالتسبب في انتشاره.. ودول العالم تتخذ إجراءات احترازية للوقاية

مشهد مرعب للحظة وفاة مصاب بـ كورونا.. والصحة الأمريكية: ينتقل عن طريق التسويق الإلكتروني

كورونا يقتل 717 ويصيب 34 ألفا في الصين.. الفيروس يهز سوق السلع الفاخرة في العالم.. وإصابة 40 عاملا بالمرض الغامض داخل مستشفى في ووهان.. الصحف السعودية اليوم

الحرارة العالية تقتل الفيروسات .. طبيبة مناعة: الحكومة اتخذت إجراءات قوية ضد كورونا

لزيادة التفاؤل.. مصابو كورونا يحاربون الفيروس بالرقص.. فيديو

ترشيحاتنا

السعودية تواجه خطر الجراد والكلاب الضالة

تراجع الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين

تقارير: استقالة مسئول بارز داخل الكاف بسبب سياسات أحمد أحمد

لصالح الإنسانية.. برلمانى يكشف السبب الحقيقى لزيارة وزيرة الصحة لـ الصين

حكم الصلاة لرفع فيروس كورونا.. العالم يصلي غداً.. والإفتاء تحسم الجدل

أول إصابة بفيروس كورونا في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. تعرف على متحف الإمارات الوطني بأبوظبي .. صور وفيديو