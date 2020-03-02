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الحكومة تحذر من ارتداء الكمامات في المدارس.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:01 م
الكمامات
الكمامات
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هاني حسين
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ارتداء الكمامات يجب أن يتم في حالتين وهما المصابين بفيروس كورونا او أن يكون الشخص مخالطا لشخص مصاب بكورونا.

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" وفقا لمنظمة الصحة العالمية استخدام الكمامات بشكل غير مفيد أمر خطير في ظل عدم انتشار الفيروس، وارتداء الكمامات بين طلاب المدارس خطر كبير لأن الأطفال يتبادلون الكمامات بينهم البعض ويكونون عرضة لنقل العدوى".

وقال نادر سعد إنه في حال دخول سائح لا يعاني من أي أعراض ظاهرية تفيد بإصابته بكورورنا، يتم الحصول على بياناته والفندق الذي يقيم فيه، ومتابعته لمدة 14 يوما خلال فترة تواجده في مصر ونطلب من السائح التواصل معنا حال الشعور بأي أعراض.

وتابع نادر سعد:" عدد الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا 62 دولة".

وعن الحالة المصابة بفيروس كورونا في مصر قال نادر سعد:" تم نقل الحالة المصابة إلى مستشفى النجيلة وتم إجراء الفحوصات اللازمة والعينات ثبت إيجابيتها وحالته مستقرة حتى الآن".

وأوضح نادر سعد أنه تم تقسيم العمال في الشركة التي يعمل بها المصاب لإجراء الفحص عليهم جميعا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وتم وضع 7 أشخاص الاكثر قربا من الحالة المصابة بفيروس كورونا في الحجر الصحي بمقر الشركة لحين التأكد من سلبية التحاليل الخاصة بهم.
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