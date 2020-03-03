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فن

أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال تتصدر تويتر بعد تسريبها كاملة.. ومغردون: أحلى من بنت الجيران

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:08 ص
عود البطل
عود البطل
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عود_البطل ؛ وذلك بعد تسريب أغنية حسن شاكوش وعمر كمال الجديدة "عود البطل" قبل طرحها بساعات قليلة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" وجاءت التعليقات، كالتالي :

‏" عود البطل ملفوف وانا لسه ياما هشوف " - حسن شاكوش.❤

‏العالم: الكورونا هيموتنا 
المصريين: عود البطل ملفوف

‏عود البطل نزلت كامله مش مصدق نفسي يالمبي😂😍💃💃❤
‎#عود_البطل

‏هو ده المهرجان اللى انتم خلاص مش قادرين تعيش اللى لما ينزل 😂😂
‎#عود_البطل

‏تسمحيلي ياهانم أقولك كنت عود بطل ملفوف وزي حضرتك ماهشوف
‎#عود_البطل

‏حفظنا اغنيه عود البطل من قبل م تنزل ما بالك لما تنزل بقا هنعمل اي.!

‏مهرجان عود البطل خطف قلبي 😂😂🖤⁦❤️⁩

عود البطل شايفها احلي من بنت الجيران #عود_البطل 

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