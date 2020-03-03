أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال تتصدر تويتر بعد تسريبها كاملة.. ومغردون: أحلى من بنت الجيران

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عود_البطل ؛ وذلك بعد تسريب أغنية حسن شاكوش وعمر كمال الجديدة "عود البطل" قبل طرحها بساعات قليلة.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" وجاءت التعليقات، كالتالي :
" عود البطل ملفوف وانا لسه ياما هشوف " - حسن شاكوش.❤
العالم: الكورونا هيموتنا
المصريين: عود البطل ملفوف
عود البطل نزلت كامله مش مصدق نفسي يالمبي😂😍💃💃❤
#عود_البطل
هو ده المهرجان اللى انتم خلاص مش قادرين تعيش اللى لما ينزل 😂😂
#عود_البطل
تسمحيلي ياهانم أقولك كنت عود بطل ملفوف وزي حضرتك ماهشوف
#عود_البطل
حفظنا اغنيه عود البطل من قبل م تنزل ما بالك لما تنزل بقا هنعمل اي.!
مهرجان عود البطل خطف قلبي 😂😂🖤❤️
عود البطل شايفها احلي من بنت الجيران #عود_البطل