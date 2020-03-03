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رياضة

الألماني ماير يكشف تطورات إصابة حمدي فتحي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:07 م
حمدي فتحي
حمدي فتحي
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عبد الحكيم أبو علم
تسلم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تقريرا طبيا جديدا عن حالة حمدي فتحي، من الخبير الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة في ألمانيا خلال الفترة الماضية، بعد تعرضه لإصابة أثناء وجوده في معسكر المنتخب الوطني.

وأكد ماير، في تقريره أن حالة حمدي فتحي، مطمئنة إلى حد كبير، والبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يقوم بتنفيذه داخل مقر النادي في القاهرة يسير بصورة نموذجية، وفقا لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.

وطالب هيرمان ماير، باستمرار اللاعب في تنفيذ الجزء المتبقي من البرنامج العلاجي والتأهيلي، وأبدى تفاؤله بتحسن حالة اللاعب بشكل كبير خلال التقرير المفصل قدمه للجهاز الطبي بالنادي.

وكان حمدي فتحي، قد توجه إلى ألمانيا خلال الفترة الماضية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شهدت راحة تامة للاعب، استمرت ما يقرب من شهر ونصف، ثم بدأ في المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي، واشتملت على أداء فقرات علاج طبيعي، قبل أن يقوم بزيارة ألمانيا مؤخرا؛ للخضوع لفحص طبي جديد أكد تحسن حالته.
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