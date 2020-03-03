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فن

بالأرقام.. حسن شاكوش يطيح بمحمد رمضان بعد طرح «عود البطل»

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:00 م
حسن شاكوش ومحمد رمضان
حسن شاكوش ومحمد رمضان
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محمد نحلة

استحوذ مطرب المهرجانات حسن شاكوش على تريند يوتيوب بعد طرح أغنيته الجديدة "عود البطل"، من خلال قناته الرسمية على الموقع، مطيحا بالفنان محمد رمضان.


أقترب شاكوش بأغنيته من حاجز ال3 ملايين مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، أما الفنان محمد رمضان تراجع إلى المركز الثاني بأغنيته الجديدة أنت جدع بمشاهدات وصلت لـ2 مليون.


وقال حسن شاكوش خلال استضافته الليلة الماضية في برنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى "أحمد موسى" إن مهرجان عود البطل يصف جمال المرأة بدون أي كلمة مبتذلة على الإطلاق.

ودشن رواد موقع تويتر #حسن_شاكوش #عود_البطل ، وجاءت أبرز التغريدات: 


نمبر وان #عود_البطل


شاكوش بهجة مصر #حسن_شاكوش


اجمد اغنية #عود_البطل


لا لوقف حسن شاكوش #حسن_شاكوش



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