الانتهاء من حصر الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من حصر الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا في شهر أبريل المقبل.

وأكد الزملوط، خلال اجتماع مع رؤساء القرى بمركزي الداخلة وبلاط تكليف الجهاز التنفيذي بالمحافظة بوضع خطة للقضاء على الأمية والفقر وحصر أعداد ذوى الاحتياجات الخاصة لمساعدة أجهزة الدولة في اتخاذ الإجراءات ووضع الآليات المناسبة لتوجيه الدعم اللازم لتلك الفئات.

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وكان اللواء محمد الزملوط، قد عقد اجتماعا تحضيريا، أمس الأول الاثنين، للتنسيق لإعلان المحافظة خالية من الأمية والفقر، وذلك بحضور اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المختصين ورؤساء القرى بمركز الداخلة.

وتناول الاجتماع- الذي عقد بمقر الديوان العام- استعراض الحصر الخاص بأعداد الأميين وذوى الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجا بكل قرية، ومناقشة آليات القضاء على الأمية من خلال الاستعانة بطلاب جامعة الوادي الجديد والملتحقين بالخدمة العامة وبحث منح حوافز لكل من المتعلمين والمدربين.