مأساة أسرة تعاني الفقر والمرض بالوادي الجديد.. الأم تناشد المحافظ بتعيين أبنائها المعاقين

فى منزل مبني من الطوب اللبن بداخله بعض الأواني القديمة المتناثرة وحصائر للنوم على الأرض، تسكن أسرة فقيرة مكونة من 8 أفراد منهم إثنان معاقان بقرية البرابخ التابعه لمركز بلاط التابعة لمحافظة الوادي الجديد، فهم يعيشون في مأساة حقيقية بسبب معاناتهم المستمرة بعد أن ضربتهم موجات الحياة المتلاطمة وجعلتهم فى مهب الريح.





تقول جميلة إدريس وشهرتها ام يوسف والعائل الوحيد لهذه الأسرة، إنها تعيش وأبناؤها في منزل من الطوب ومعرش بالجريد وعروق الشجر ويعتمدون علي مواقد الخشب لتقيهم البرد القارس.





وأضافت أن أبناءها الكبار معاقون وهم يوسف 47 سنه وأخوه هاشم 41 سنه وليس لديهم أي دخل غير أنهم يخرجون صباحًا ويرجعون أخر النهار بما أفاء الله عليهم أو بما يجود به عليهم اهل الخير.





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ولفتت أم يوسف الي انها لا تملك من حطام الدنيا غير عداد الكهرباء والمياه واللذين يؤكدان أنهما يعيشان علي قيد الحياه كباقي أفراد البشر.





وأكدت أنها تعيش في منزل من الطوب ومعروش بجذوع الشجر وجريد النخيل وأنها تعيش وأبناؤها علي معاش زوجها المتوفي والذي لا يكفي لعلاج السكر والضغط والتي تعاني منهما منذ وفاة زوجها.





وتابعت أنه لا يوجد أحد من المسئولين يسأل علينا وحتي أعضاء مجلس الشعب لا نسمع عنهم الا ايام الانتخابات فقط ولا يدخلون قرية البرابخ الا أثناء الانتخابات ,مشيرة الي انها تتمني ان يكون لاولادها المعاقين دخل ثابت قبل أن يتوفاها الله.





وناشدت أم يوسف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بأن يعين أبناءها في أي وظيفه حكومية حتي تطمئن عليهم قبل ان تقابل وجه الله الكريم .





وتوجهت وتضرعت أم يوسف الى الله بالدعاء بأن يرزقها بعمرة قبل أن يتوفاها جل وعلا.