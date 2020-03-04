تحذير من الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا في حالة الطقس.. وأمطار الجمعة المقبل.. فيديو

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم، الأربعاء، وغدًا، الخميس، على معظم أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم، الأربعاء، وغدًا، الخميس، على معظم أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تسجل أعلى من المعدلات الطبيعية هذه الأيام بحوالي من 4 إلى 5 درجات مئوية.





وأضاف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الهاتف ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأجواء تستقر نسبيًا خلال هذه الأيام، لذلك لابد من متابعة الأرصاد يوميًا.









وأشار "شاهين" إلى أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، مؤكدا أن الأجواء تكون كتلا هوائية و أتربة، إلى جانب الشوائب العالقة في الجو.



