تركيا تكشف عدد اللاجئين العابرين للحدود.. واليونان ترد بقنابل الغاز

ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن قوات الأمن اليونانية بدأت في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المهاجرين الراغبين في عبور الحدود مع تركيا.





وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن أكثر من 135 ألف لاجئ غادروا إلى حدود اليونان حتى الآن، منذ إعلان أنقرة الخميس الماضي التوقف عن منع المهاجرين من العبور إلى الأراضي الأوروبية.





وكذبت روسيا، أمس الثلاثاء، البيانات الصادرة عن تركيا والدول الغربية بشأن تدفق اللاجئين والأزمة الإنسانية في إدلب؛ مؤكدة أنها "غير صحيحة".





وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن عدد الذين عبروا من الحدود السورية إلى تركيا لم يتجاوز 35 ألف شخص حتى اليوم.





وهدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من مرة بفتح الأبواب أمام ملايين اللاجئين الذين يتوقون إلى الفرار إلى أوروبا ما لم يتم توفير المزيد من الدعم الدولي، وهو ما حدث بالفعل، وتوجه المهاجرون إلى الحدود البرية مع اليونان، واستقلوا الحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة من إسطنبول، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بينهم وإطلاق قوات الأمن اليونانية قنابل الغاز لتفريقهم.