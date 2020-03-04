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اعرف أكثر عن دور وزارة الإنتاج الحربي في خدمة المشروعات القومية.. شاهد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:26 ص
وزارة الانتاج الحربي
وزارة الانتاج الحربي
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نورهان رأفت

قالت المهندسة جانيت صبحي، مساعدة وزير الإنتاج الحربي للشئون الفنية، إن وزارة الإنتاج الحربي صاحبة كيان كبير، له 17 مصنعا إنتاجيا لأكثر من خدمة.


وأضافت المهندسة جانيت صبحي، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على فضائية الأولى، أن من هذه الخدمات، مركز تكنولوجيا المعلومات، ومركز تميز علمي وبحوث، بالإضافة إلى شركة مشروعات تابعة للوزارة.


وأشارت مساعدة وزير الإنتاج الحربي للشئون الفنية، إلى أن هناك قطاعات حكومية تابعة للوزارة تقوم بخدمات للمصانع، وقطاع تدريبي يتولى تدريب العمال داخل وزارة الإنتاج الحربي.


وأوضحت المهندسة جانيت صبحي، أن رؤية القوات المسلحة والشرطة تكمن في خدمة القوات المسلحة والشرطة، واستخدام فائض الطاقة البشرية  لخدمة المنتجات المدنية، والمشروعات القومية.


وتابعت: "هناك تطوير للمعدات والماكينات الموجودة، ومراعاة لنقل الخبرة بين السن الكبيرة والصغيرة".

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