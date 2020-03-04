معطف أنيق.. كيت ميدلتون تتألق في اليوم الثاني لزيارة أيرلندا

تألقت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، في اليوم الثاني من الزيارة الملكية التي تجريها برفقة زوجها الأمير ويليام في أيرلندا، والتي بدأت أمس وتستمر لعدة أيام متواصلة.





وظهرت كيت ميدلتون اليوم الأربعاء، بإطلالة أنيقة حيث ارتدت بنطال أسود مع سترة سوداء منقطة بالأبيض، ومعطف اوف وايت أنيق.





واختارت كيت ميدلتون تسريحتها المفضلة حيث تركت شعرها منسدلًا على الكتفين دون تكلف، مع لمسات بسيطة بالمكياج.





و زار اليوم ويليام و كيت جمعية خيرية خاصة بالصحة العقلية للشباب، والتقا العديد من الشباب وتحدثوا عن بعض نشاطات المجتمع والخدمات الفردية وأداء بعض الشباب والمدربين والمعلمين.