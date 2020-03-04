شاهد.. آيتن عامر تشوق جمهورها بالحلقة الأخيرة من مسلسل الأخ الكبير

نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الشخصي موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها بصحبة الفنان محمد رجب من كواليس الأخ الكبير.
وعلقت آيتن عامر على الصورة قائلة: "آخر حلقة من مسلسل #الأخ_الكبير النهاردة توقعاتكوا إيه بقا؟؟".
تفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
الراجل الكبير هو اللواء سمير
اللي قتل صفية الشخص اللي ظهر في حلقة امبارح
لو طلع حلم أو ليه جزء كمان هتشل 🙈
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