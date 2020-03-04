AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. آيتن عامر تشوق جمهورها بالحلقة الأخيرة من مسلسل الأخ الكبير

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:07 م
ايتن عامر
ايتن عامر
Advertisements
مريم عزت
نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الشخصي موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها بصحبة الفنان محمد رجب من كواليس الأخ الكبير.
وعلقت آيتن عامر على الصورة قائلة: "آخر حلقة من مسلسل #الأخ_الكبير النهاردة توقعاتكوا إيه بقا؟؟".

تفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

الراجل الكبير هو اللواء سمير
اللي قتل صفية الشخص اللي ظهر في حلقة امبارح
لو طلع حلم أو ليه جزء كمان هتشل 🙈

يذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" بطولة محمد رجب تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم آيتن عامر، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد حلاوة، وعبير صبري، ومحسن منصور، ومحمود حجازي.

مسلسل "الأخ الكبير" لـ محمد رجب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذى يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التى يمر بها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رجب يؤدي مناسك العمرة.. قبل تصوير "الأخ الكبير"

آيتن عامر تعلن عن موعد عرض مسرحيتها الجديدة.. شاهد

بـ رومانسية لافتة.. شاهد آيتن عامر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

مقطع فيديو مؤثر.. راندا البحيرى تبهر متابعيها من مسلسل الأخ الكبير

شاهد.. آيتن عامر في الأرياف

انتوا بيتعملكوا بلوك.. أيتن عامر تشعل الـ تيك توك بـ فيديو لها

ترشيحاتنا

حقيقة اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بالحجر الصحى فى السويس

أخبار الرياضة.. نجم الأهلي بديل حجازي في المنتخب.. غضب في الترجي من وزارة الصحة التونسية لتدخلها في ترتيبات مباراة الزمالك

وشك نور.. جمالك زاد.. جمهور ياسمين عبد العزيز يساندها في مواجهة شقيقها.. صور

تفاصيل أزمة شقيق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. فيديو جراف

بعد الإعلان عن زواجه .. تعرف على زيجات أحمد فلوكس

نجم الأهلي بديل حجازي في منتخب مصر.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلول غير تقليدية لمشاكل مزعجة قد تواجهنا في حياتنا اليومية.. شاهد

السكر والقلب.. 8 أمراض تسببها السمنة

بـ كتف واقع.. لقاء الخميسى تثير الجدل بهذه الاطلالة