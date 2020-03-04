شاهد.. آيتن عامر تشوق جمهورها بالحلقة الأخيرة من مسلسل الأخ الكبير





يذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" بطولة محمد رجب تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم آيتن عامر، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد حلاوة، وعبير صبري، ومحسن منصور، ومحمود حجازي.



