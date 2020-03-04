طول عمري لا أحب يوم الثلاثاء ولا أستلطفه على الإطلاق وأعتقد انه يبادلني نفس الشعور. وأمس كان الثلاثاء الأمريكي الكبير كما يُطلقون عليه ومع ذلك لم أستلطفه على الاطلاق .. تكون قد وصلت الانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي الامريكي لاختيار مرشح الحزب لمنافسة الرئيس دونالد ترامب الرئيس الجمهوري الحالي وبنهاية ما يُعرف بيوم الثلاثاء الكبير والذي تصوت فيه 14 ولاية أمريكية سنعرف المرشحين الأوفر حظا في تمثيل الحزب.





وكان التنافس ينحصر ما بين مرشحين اثنين هما اليساري بيرني ساندرز الذي جمع أكبر عدد من أصوات المندوبين ونائب الرئيس السابق جو بادين وحتى كتابة هذه السطور كان التصويت مستمرا والغلبة فيه كانت لصالح جو بايدن .. هذا وقد تراجع عدد المرشحين بعد إنسحاب كل من أيمي كلوبوشار وبيت بوتيجيج وأعلنا وقوفهما إلى جانب بايدن كما دخل السباق رجل الأعمال الثري مايكل بلومبيرغ الذي يصرف بلا حساب على حملته الدعائية وكان عدد من الشخصيات الكبيرة في الحزب الديمقراطي أعلنوا بشكل واضح وقوفهم إلى جانب بايدن ودعم حملته الانتخابية من بينهم مستشارة الأمن القومي خلال عهد الرئيس أوباما سوزان رايس وتعالت أصوات أوساط الحزب التقليدية والمؤيدة للخط السياسي التقليدي داعية إلى الاتحاد ونبذ الخلافات والوقوف الى جانب بايدن بهدف منع ساندرز من الفوز بترشيح الحزب أما ساندرز فيحظى بتأييد عدد متزايد من كبار المشاهير والجماعات اليسارية داخل الحزب والجماعات والمنظمات الشبابية المستقلة ومازالت في السباق امرأتان هما اليزابيث وارين وتولسي غابارد .





ويبلغ عدد أصوات المندوبين التي يجري التنافس عليها 1244ويبلغ اجمالي أصوات المندوبين في الحزب 3979 وللفوز بترشيح الحزب على أي المتنافسين نيل أصوات 1991 مندوبًا وسيكون اسم بلومبيرغ لأول مرة ضمن قائمة المرشحين اليوم وهو الذي خصص أكثر من نصف مليار دولار لحملته وكان مدير حملة ساندرز "فايز شاكر" صرح وقال إن "المؤسسة" تشعر بالقلق الآن "ليس لأننا غير قادرين على إلحاق الهزيمة بترامب، بل لأننا قادرون على ذلك ". وسبق وتعهد ساندرز بالتصدي للتفاوت الصارخ في الدخل بين الأمريكيين عن طريق فرض مزيد من الضرائب على أصحاب الدخول العالية وتحصيل آلاف المليارات لتمويل برامج الصحة التعليم وغيرها من الخدمات التي يتمحور حولها برنامجه الانتخابي بينما يقف التيار التقليدي المعتدل في الحزب الديمقراطي إلى جانب بايدن يلقى ساندرز التأييد القوي من جانب عدد من ابرز أعضاء الكونجرس من الجيل الشاب على رأسهم الكسندريا أوكازيو كورتيز وإلهان عمر ورشيدة طليب وأيانا بريسلي كما تؤيده حركة "الشروق" التي تمثل النشطاء الشباب المدافعين عن البيئة في الولايات المتحدة إلى جانب حركتي "مبادرة الشعب" و"الديمقراطيين الاشتراكيين في أمريكا.



